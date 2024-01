3 Xiaomi et 3 Samsung dans le top 10 des smartphones les plus puissants du marché en ce moment

Les Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 occupent respectivement la troisième, quatrième et sixième place du classement d’Antutu, tandis que les Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro et POCO F5 Pro se classent deuxième, septième et dixième dans ce même classement.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le troisième téléphone le plus puissant du marché mondial, selon AnTuTu.

Comme c’est souvent le cas en début de chaque mois, la plateforme de benchmarking AnTuTu a publié son classement actualisé des téléphones les plus puissants du marché actuel, une liste qui est établie en fonction des scores moyens obtenus par les différents smartphones lors de leur test de performance, AnTuTu Benchmark.

La particularité de ce classement est que, parmi les 10 terminaux qui font partie de ce « top », un total de 6 appartiennent aux deux grandes marques de téléphones Android, car il y a 3 smartphones Xiaomi et 3 smartphones Samsung.

Xiaomi et Samsung dominent 60% du classement d’Antutu

AnTuTu a récemment partagé son classement des 10 téléphones les plus puissants du monde pour le mois de décembre 2023, un classement qui est mené par l’IQOO 12, un téléphone qui occupe la première place avec un score de 2 086 638 points et qui est le seul de cette liste à être équipé du nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3.

Les deux places suivantes de la liste d’Antutu sont occupées par deux terminaux de Xiaomi et Samsung qui sont équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, car le Xiaomi 13 occupe la deuxième place du classement avec un score de 1 559 604 points et le Samsung Galaxy S23 Ultra clôt le podium avec un score de 1 551 689 points.

Les trois positions suivantes du classement d’Antutu sont occupées par les « petits frères » du Galaxy S23 Ultra, car le Galaxy S23+ occupe la quatrième place avec un score de 1 551 358 points et le Galaxy S23 se classe à la sixième position avec un score de 1 518 165 points. Entre ces deux smartphones Samsung, on retrouve un Nubia Z50 qui est également équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2 et qui se classe cinquième grâce à un score de 1 542 570 points.

À la septième et huitième place de cette liste, on retrouve, dans cet ordre, le Xiaomi 13T Pro avec un score de 1 507 811 points et le OnePlus 11 avec un score de 1 473 552 points.

Finalement, les deux derniers smartphones du « top 10 » des téléphones les plus puissants du marché établi par AnTuTu sont le HONOR Magic 5 avec un score de 1 373 930 points et le POCO F5 Pro avec un score de 1 314 761 points.