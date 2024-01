Où sont stockés les téléchargements sur un téléphone Samsung

As-tu téléchargé un fichier sur ton téléphone Samsung et maintenant tu ne sais pas où il se trouve ? Nous t’expliquons.

Téléphone Samsung avec ses icônes

Aujourd’hui, nous faisons pratiquement tout sur notre téléphone portable. C’est pourquoi il est facile que nous l’utilisions à un moment donné pour télécharger des fichiers. Et surtout si tu as un nouveau téléphone Samsung, il est probable que tu te demandes où se trouvent ces fichiers que nous avons téléchargés lorsque tu veux les utiliser ultérieurement.

Si tu ne trouves pas où se trouve le dossier de téléchargement de Telegram, celui de WhatsApp ou tout simplement les fichiers que tu as téléchargés depuis ton navigateur, tu dois utiliser l’application Samsung MyFiles. C’est l’explorateur de fichiers de la marque coréenne, qui est préinstallé sur tous les téléphones de la marque et qui te permettra d’accéder facilement à tes fichiers.

Configure les autorisations de Samsung MyFiles

Pour pouvoir utiliser Samsung MyFiles, il est important de d’abord ajuster les paramètres de téléchargement sur ton téléphone. Et pour cela, tu dois donner à l’application de cet explorateur de fichiers les autorisations nécessaires pour accéder à tous nos fichiers.

Les étapes à suivre pour donner les autorisations nécessaires à l’application sont les suivantes :

Sur l’écran d’accueil, appuie sur Paramètres. Dans le menu Paramètres, va dans Applications. Dans la liste des applications, entre dans MyFiles. Appuie sur la section Autorisations. Navigue jusqu’à la section Non autorisées. Appuie sur Musique et Audio. Sélectionne Autoriser>Confirmer.

Une fois que tu auras confirmé que tu autorises l’application à accéder à la musique et à l’audio, les autorisations pour les images et les vidéos seront automatiquement activées. Une fenêtre te demandera si tu veux le faire, et tu devras simplement appuyer sur Confirmer. De cette manière, ton navigateur de fichiers sera prêt à accéder à tous les types de fichiers que tu souhaites.

Dans certains téléphones, tu constateras que ces paramètres sont déjà activés par défaut. Mais il est important que, avant de devenir fou en essayant de trouver un fichier que tu as téléchargé, tu suives ces étapes pour vérifier que tous les autorisations sont effectivement activées sur ton téléphone, sinon il te sera impossible d’accéder à certains fichiers.

Il est également important de noter que les autorisations se désactivent après plusieurs mois sans accès à l’application. Par conséquent, même si tu as déjà suivi toutes ces étapes précédemment, si tu n’as pas accédé à des fichiers dans ce navigateur depuis plusieurs mois, il sera nécessaire de recommencer tout le processus.

Comment trouver les fichiers téléchargés dans Samsung MyFiles

Maintenant que tu as configuré les autorisations de l’application Samsung MyFiles, c’est le moment de rechercher ces fichiers que tu as précédemment téléchargés. Le processus est beaucoup plus simple si tu te souviens du nom du fichier que tu veux localiser, mais sinon tu pourras également le trouver dans cette application. En général, son fonctionnement n’est pas très différent de celui que l’on peut trouver dans les explorateurs de fichiers d’un ordinateur ou d’autres appareils mobiles.

Les étapes à suivre pour trouver tes fichiers sont les suivantes :

Ouvre l’application Samsung MyFiles. Appuie sur Téléchargements. Appuie sur la loupe que tu trouveras en haut de l’écran. Saisis les critères de recherche. Idéalement, écris directement le nom du fichier, mais tu peux également ajouter des filtres de temps ou de type de fichier. Appuie sur le fichier que tu souhaites ouvrir.

En plus des applications téléchargées, avec Samsung MyFiles tu peux également accéder à tout type de fichier que tu as sur ton smartphone, comme ceux que tu as reçus via WhatsApp ou ceux que tu as créés directement sur le téléphone. Pour cela, le processus est le même que précédemment, mais tu devras appuyer directement sur la loupe sans entrer dans la section Téléchargements.

Bien que cette application soit principalement destinée aux téléphones Samsung, tu peux également l’utiliser sur des smartphones d’autres marques. Il est courant que quel que soit le téléphone que tu aies, il soit livré avec un explorateur de fichiers par défaut, mais si pour une raison quelconque tu préfères celui de Samsung, tu peux l’installer sur pratiquement n’importe quel smartphone disponible sur le marché aujourd’hui. Pour cela, tu n’as qu’à télécharger l’application depuis le lien suivant :

Samsung MyFiles | Play Store

Autres explorateurs de fichiers pour les téléphones Samsung

Si pour une raison quelconque cette méthode pour trouver tes fichiers ne te convient pas, il existe d’autres explorateurs de fichiers pour Android que tu peux installer sur ton téléphone Samsung. La plupart d’entre eux ont des fonctionnalités très similaires à MyFiles, mais il se peut que de petites différences de détails te fassent préférer l’un d’entre eux. Voici quelques-uns d’entre eux :

Cx Explorateur de fichiers : Cette application se distingue notamment par son interface claire et simple. De plus, elle te permet d’accéder aux fichiers de ton PC ainsi qu’à ceux stockés dans le cloud, ce qui facilite la tâche.

Cx Explorateur de fichiers | Play Store

RS Administrateur de fichiers : Tout comme le précédent, cet explorateur de fichiers te permet d’accéder aux fichiers de ton appareil ainsi qu’à ceux stockés dans le cloud. Cette application accorde également une importance particulière à la sécurité.

RS Administrateur de fichiers | Play Store

Explorer : Ce navigateur est un peu moins intuitif, mais il est vraiment efficace pour trouver rapidement tous les fichiers dont tu pourrais avoir besoin.

Explorer | Play Store

Material Files : Il s’agit d’un explorateur de fichiers open source qui te permet de garder tes fichiers organisés de manière simple.

Material Files | Play Store

File Manager by Xiaomi : Si tu as déjà utilisé un téléphone Xiaomi auparavant et que tu as aimé son explorateur de fichiers, tu as également la possibilité de l’installer sur ton téléphone Android afin de ne pas avoir à apprendre à utiliser un nouveau navigateur.

File Manager by Xiaomi | Play Store

Quel que soit l’explorateur que tu choisis, le processus pour trouver tes fichiers téléchargés sera toujours similaire à celui que nous avons expliqué.