4 choses que pourront être faites grâce à la nouvelle version de l’Assistant Google avec Bard

Les premiers téléphones portables à recevoir cette mise à jour seront la série Pixel 8 et les nouveaux Galaxy S24

Bard sera bientôt intégré à l’Assistant Google / Image : TheSPAndroid

Le chatbot créé par Google avec l’intelligence artificielle, Bard, sera bientôt intégré à Google Assistant sur les appareils Android. Cette nouvelle version de l’assistant virtuel de Google nous permettra d’écrire, de parler, de partager des photos et même de prendre des captures d’écran instantanées d’applications pour obtenir de l’aide avec différentes tâches.

Pour mettre les choses en contexte, ChatGPT, le chatbot lancé par OpenAI, a ouvert la voie fin novembre 2022. Depuis lors, de nombreuses entreprises technologiques ont décidé de concourir sur ce marché et de proposer leur propre solution : l’une d’entre elles était Bard, le chatbot IA créé par Google, qui fêtera son premier anniversaire en mars.

Le chatbot de Google a beaucoup évolué depuis lors, et la preuve en est que nous pourrons bientôt profiter de 6 nouveautés intéressantes dans Bard, certaines liées à la création de bots ou aux tâches d’exécution prolongée. Mais ce n’est pas tout ce qui se passera dans un avenir proche, car il semble que l’assistant virtuel de Google est en train d’apporter des changements pour s’adapter à Bard.

Voici les nouveautés qui arriveront avec l’Assistant Google et Bard

Le développeur d’applications Dylan Roussel a partagé sur son compte X, l’ancien Twitter, quelques captures d’écran montrant à quoi ressemblera l’intégration de Bard dans Google Assistant lorsque celle-ci arrivera sur les appareils mobiles Android.

Si l’on observe la dernière capture d’écran, celle qui se trouve tout à droite, on peut voir comment Google Assistant affiche une fenêtre pop-up flottante lorsqu’il est intégré à Bard. À l’intérieur de cette fenêtre, il pose la question « Qu’avez-vous en tête ? », et juste en dessous, il permet aux utilisateurs d’écrire, de parler ou de partager une photo pour interagir avec le chatbot de Google et recevoir de l’aide.

Les captures d’écran montrent également que cette nouveauté peut aider les utilisateurs dans diverses tâches, depuis donner vie à leurs idées jusqu’à faciliter l’apprentissage, se connecter aux applications Google ou utiliser leurs données pour s’améliorer. De plus, il indique que l’on peut toujours dire « Hey Google » pour obtenir de l’aide les mains libres, et il ajoute qu’il apprend certaines fonctions classiques de l’Assistant, bien qu’il affirme en connaître déjà beaucoup.

Une fois que nous aurons configuré l’Assistant Google avec Bard, nous pourrons commencer à profiter de ses fonctionnalités. Si nous cliquons sur l’icône avec une flèche qui apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre flottante, l’interface utilisateur se déploiera pour occuper tout l’écran du téléphone, comme vous pouvez le voir sur les images suivantes :

En plus de pouvoir écrire nos propres messages, l’Assistant Google avec Bard propose également des suggestions aux utilisateurs pour les aider à commencer à l’utiliser. Par exemple, dans la deuxième capture d’écran, nous pouvons voir trois idées très différentes : négociation et acceptation d’un emploi, idées de fête d’anniversaire et qu’est-ce que les arcs-en-ciel.

En continuant dans l’interface utilisateur complète, il est possible de toucher le bouton « Retour » dans une conversation, situé dans le coin supérieur gauche, pour accéder à d’autres fonctionnalités du chatbot. Par exemple, cette boîte de dialogue permet de voir la liste de toutes les conversations en cours avec « Bard Activity » ou d’entrer dans les « Extensions » de Google Bard, entre autres choses.

Enfin, l’une des choses les plus intéressantes que nous pourrons faire avec la nouvelle version de l’Assistant Google est de joindre une capture d’écran de l’application dans laquelle nous sommes et de poser des questions en rapport avec le chatbot. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Add this screen » (Ajouter cette écran), qui se trouve juste au-dessus de la fenêtre flottante.

Quand l’Assistant Google avec Bard sera-t-il lancé ? Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie confirmée pour cette nouvelle version, mais elle devrait voir le jour en 2024. De plus, selon une publication d’Android Police, les téléphones Apple peuvent profiter de l’Assistant Google depuis un certain temps, mais il n’est pas prévu que l’intégration avec Bard arrive bientôt sur iPhone.

D’autre part, ils affirment qu’il y a une probabilité assez élevée que les premiers appareils à la recevoir soient ceux des séries Google Pixel 8 et Samsung Galaxy S24, ces derniers ayant été présentés le 17 janvier lors de l’événement Unpacked 2024.

Enfin, il est important de souligner que toutes les fonctionnalités mentionnées n’ont pas encore été publiées, il est donc possible que certains détails changent lors de leur lancement final ou même qu’elles ne soient jamais disponibles. Cependant, nous vous tiendrons informés de toute nouveauté concernant l’intégration de Bard dans l’Assistant Google.