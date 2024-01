Les 8 nouveautés d’Android et de Google annoncées lors du CES 2024

Le CES 2024, qui s’est tenu à Las Vegas, a été le lieu choisi par Google pour annoncer certaines de ses nouveautés les plus intéressantes pour cette année

Quelques-unes des nouveautés d’Android présentées lors du CES 2024

Une fois de plus, Google n’a pas manqué son rendez-vous avec le CES de Las Vegas. La société américaine a profité de sa présence lors de la dernière édition du plus grand salon de l’électronique grand public au monde pour annoncer plusieurs nouveautés qui seront déployées dans les prochains jours sur certaines de ses plates-formes les plus utilisées, y compris le système d’exploitation Android

Nearby Share devient maintenant Quick Share

Le changement de nom du système Nearby Share était annoncé depuis des semaines et il est maintenant devenu réalité.

Google a annoncé que dorénavant, la fonctionnalité d’Android qui permet de transférer des fichiers sans fil entre les appareils portera le nom de Quick Share, suite à la collaboration avec Samsung dans le développement d’une solution combinée allant au-delà du système d’exploitation de Google.

Ainsi, Quick Share permettra de « partager du contenu entre particuliers sur tous types d’appareils de l’écosystème Android, y compris les Chromebooks ». De même, certains PC de marques comme LG auront l’application Quick Share préinstallée.

La transition de Nearby Share à Quick Share se fera progressivement et sera disponible à partir du mois de février prochain.

Fast Pair est maintenant compatible avec les téléviseurs

Fast Pair est le système d’appairage rapide de Google, qui permet aux utilisateurs d’appareils Android d’accélérer le processus de première connexion avec des accessoires Bluetooth, des téléphones Android ou des Chromebooks. Mais Google a de grands projets pour ce système, et dès le mois de février prochain, les Chromecast avec Google TV seront compatibles avec Fast Pair.

De même, au cours de cette année, d’autres téléviseurs avec Google TV recevront également le support de Fast Pair, facilitant ainsi la connexion d’appareils tels que des écouteurs, des haut-parleurs ou des barres de son.

Le Chromecast est toujours vivant : il arrive sur plus de téléviseurs et est désormais compatible avec TikTok

Plus de 10 ans après le lancement du premier Google Chromecast, la plate-forme d’envoi de contenus vers les grands écrans de Google est toujours d’actualité. Lors du CES, la société a annoncé que, à partir de 2024, de nombreux appareils avec Chromecast intégré seront disponibles sur le marché, y compris des téléviseurs de LG, TCL et d’autres marques.

De plus, la société a annoncé le support de Chromecast pour TikTok, de sorte que les utilisateurs du réseau social puissent envoyer les vidéos du réseau social vers le téléviseur pour les visionner sur grand écran. Prochainement, il sera également possible de faire de même avec les vidéos en direct.

Dans le cas où vous possédez un smartphone Pixel et une tablette Pixel, il sera également bientôt possible d’envoyer facilement le contenu du téléphone à la tablette grâce à la prise en charge intégrée de Chromecast.

Support de Matter sur Google TV

Le protocole Matter d’interconnexion des appareils IoT est arrivé sur Android et les appareils Nest il y a quelques mois, et la société a maintenant annoncé ses plans pour apporter la prise en charge de cette technologie aux appareils Google TV et Android TV, afin qu’ils puissent agir comme des « hubs » Google Home à partir desquels il est possible de contrôler d’autres appareils de la maison connectée.

Nouvelles fonctionnalités dans Android Auto

Lors du CES 2024, Google a également annoncé des nouveautés liées à Android Auto, sa plate-forme d’infodivertissement pour les véhicules de nombreux fabricants.

Dans quelques mois, certains véhicules électriques tels que le Ford Mustang Mach-E et le Ford F-150 Lightning permettront de partager en temps réel des informations sur l’état de la batterie avec Google Maps, ce qui permettra de planifier les itinéraires de manière plus efficace.

De plus, Android Auto sera disponible sur les véhicules de marques comme Nissan ou Lincoln, et Google a également annoncé l’arrivée de deux nouvelles fonctionnalités : l’une qui permet d’ envoyer des itinéraires planifiés à partir de Google Maps depuis le smartphone vers la voiture, et une autre qui permet d’ accéder à Google Play depuis l’écran de la voiture pour découvrir de nouvelles applications optimisées pour une utilisation dans les véhicules.