Samsung présente ses avancées dans la technologie des écrans pliables

Samsung présente à la CES de Las Vegas ses plus grandes avancées dans la technologie pliable

Samsung, qui a déjà été la marque pionnière en sortant les premiers smartphones pliables sur le marché, a présenté au CES de Las Vegas ce qui pourrait être la nouvelle étape pour cet espace technologique : des écrans pliables qui peuvent se plier vers l’intérieur et vers l’extérieur. Il s’agit d’une avancée assez palpable si l’on considère que les écrans actuels ne pouvaient se plier que vers l’intérieur.

Écrans pliables dans les deux sens

Cet nouvel écran, révélé par Samsung au CES qui se tient actuellement à Las Vegas, constitue un bond important dans le monde des smartphones pliables. Il s’agit évidemment d’innovations et de tests qui ne se concrétisent pas toujours sur le marché, mais la possibilité de plier un écran vers l’avant et vers l’arrière est un nouvel exploit technologique dans le domaine des téléphones pliables.

Cela dit, avec un écran qui se plie dans les deux sens, d’autres défis entrent en jeu. Par exemple, avec un écran flexible dans les deux directions, il n’y a pas de charnière comme celle des pliables actuels, ce qui peut augmenter la vulnérabilité de l’écran. C’est pourquoi Samsung a également travaillé à accroître la résistance et la fiabilité de ces écrans, qui sont également plus durables que la génération actuelle de téléphones pliables.

Un marché dominé par Samsung

Il n’est pas surprenant que ce soit Samsung qui continue de présenter les plus grandes avancées dans les téléphones pliables, étant donné qu’il est la principale marque dans ce domaine. Sa gamme Galaxy Z, de plus en plus populaire chaque année, a clairement montré que les téléphones pliables sont de plus en plus attrayants pour le marché grand public, qui les regarde de plus en plus avec intérêt et moins de scepticisme.

La preuve en sont les chiffres de ventes impressionnants montrés au cours des premiers mois par les Samsung Galaxy ZFlip 5 et ZFold 5. En réalité, le ZFlip 5, au format clapet, est l’un des téléphones les plus populaires de la gamme premium de Samsung, et a récemment été récompensé par Netcost-security.fr pour être le meilleur téléphone pliable de 2023.