Personne ne peut rivaliser avec Xiaomi en France avec près de 30% de part de marché. Vous pouvez le voir sur cette carte interactive.

Xiaomi est depuis plusieurs années l’une des principales marques de téléphones mobiles dans notre pays et on la voit rarement descendre de la première place en termes de part de marché. La marque asiatique a conquis le cœur des Espagnols grâce à sa très haute qualité-prix, et cela n’a pas changé avec le temps malgré le fait que ses gammes haut de gamme rivalisent désormais tête-à-tête avec les poids lourds du marché.

Les dernières données publiées par StatCounter et recueillies sur une carte interactive par l’équipe de JohnsPhones montrent que Xiaomi continue de dominer le marché espagnol devant d’autres géants comme Samsung ou Apple, qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place du pays. Mais cette carte ne montre pas seulement le podium en France, le reste du monde y est également reflété.

Xiaomi est leader du marché mobile espagnol devant Samsung et Apple





Imagen de JohnsPhones

Personne ne peut rivaliser avec Xiaomi en France, au vu des données collectées par JohnsPhones directement à partir de StatCounter, le cabinet d’études de marché bien connu. Selon ces données, Xiaomi détient 27,68% de la part de marché mobile en France, suivi de Samsung avec 26,69% et Apple avec 23,67%.

Mais la France n’est pas le seul pays dans lequel Xiaomi affiche des résultats impressionnants, comme en témoignent les chiffres d’octobre 2023. En Autriche et en Belgique, par exemple, ils occupent la troisième place du podium. Ce qui est méritoire étant donné que nous parlons de marchés où la part d’Apple est proche de 50% du total. Xiaomi possède également 20,71% de la République tchèque, ainsi que près de 12% de la France et de l’Estonie, et près de 10% du marché français, chiffre presque équivalent à celui de l’Allemagne.

En jetant un coup d’œil à l’Amérique latine, nous pouvons voir que Xiaomi détient près de 20% du marché en Colombie, se classant ainsi à la troisième position du pays. La marque asiatique occupe une position méritoire de deuxième place au Pérou avec près de 22% de part de marché, et est également troisième au Chili avec 15,15% des ventes de téléphones mobiles dans le pays. Rappelons qu’il s’agit des chiffres d’octobre dernier.

À titre de curiosité, bien que leurs chiffres et leurs marchés soient encore loin de chez nous, Xiaomi est la deuxième marque en Russie après Apple, et elle domine le marché indien avec près de 21% des ventes totales de téléphones mobiles dans le pays. Sans aucun doute, Xiaomi se trouve en pleine forme sur le plan mondial. Il n’est donc pas surprenant qu’elle essaie toujours de devenir la marque numéro 1 en termes de ventes à l’échelle mondiale. Et nous parlons uniquement des téléphones mobiles. Nous verrons ce qui se passera dans quelques années lorsque le Xiaomi SU7 aura parcouru le monde depuis un certain temps. Ainsi que ses modèles plus économiques.