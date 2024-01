Une question sur HyperOS qui peut te venir à l’esprit: Est-il basé sur Android comme MIUI, ou est-ce un nouveau système d’exploitation ?

À ce stade, toutes les nouvelles concernant l’interface et le système d’exploitation des téléphones mobiles Xiaomi, POCO et Redmi devraient être sur MIUI 15, et en réalité, nous devrions déjà connaître des détails sur MIUI 16. Mais Xiaomi a fait la surprise du siècle en octobre dernier, quand elle a annoncé quelque chose appelé HyperOS.

En effet, nous parlons d’HyperOS depuis des mois, mais il est facile de se tromper lorsqu’il est appelé ‘système d’exploitation’ plutôt que ‘couche’. La réponse à la question du titre est très simple, car c’est un ‘oui’ catégorique.

Oui, HyperOS est basé sur Android

Après la présentation de HyperOS, les personnes se demandaient s’il était basé sur Android ou sur un autre système d’exploitation. Parce que, tout comme HarmonyOS de Huawei, il semblait que Xiaomi cherchait son propre OS indépendamment d’Android. Mais tout comme Samsung avec Tizen, Xiaomi HyperOS est basé sur le système d’exploitation Android.

Créé par Google, Android, le système d’exploitation le plus installé dans le monde, au-dessus de Windows, Linux ou iOS, sert de plateforme à plusieurs marques de smartphones à travers le monde. Xiaomi, comme beaucoup d’autres fabricants, utilise le framework d’Android comme base pour son interface HyperOS.

Cela signifie que HyperOS est basé sur les principales caractéristiques et fonctionnalités fournies par Android, ce qui en réalité une couche. On peut le mentionner comme un OS, mais il sera toujours compris comme la version personnalisée d’Android par Xiaomi.

Le code source ouvert d’Android personnalisé pour Xiaomi

HyperOS exploite la nature open source d’Android, ce qui permet à Xiaomi d’intégrer ses caractéristiques et ses éléments de conception exclusifs dans l’interface utilisateur. Bien que HyperOS offre un aspect et une sensation différents, il maintient la compatibilité avec les applications et les services Android, ce qui garantit que vous pouvez profiter d’une large gamme d’applications disponibles sur Google Play Store.

En réalité, sur l’écran d’information de HyperOS, vous pouvez voir trois sections telles que la version du système d’exploitation se référant à HyperOS, la version d’Android et la date de la mise à jour de sécurité d’Android.