Les conseils du même Zack Snyder pour filmer de meilleures vidéos avec votre téléphone portable

Pour enregistrer des vidéos spectaculaires, vous n’avez pas besoin d’une caméra professionnelle, un téléphone portable suffit

‘Watchmen’ est l’une des œuvres les plus importantes du cinéaste

Zack Snyder est l’un des réalisateurs à la mode. Il vient de sortir un film sur Netflix appelé ‘Rebel Moon: La niña de fuego’, et, profitant de cette sortie, il a donné plusieurs conseils pour faire du cinéma avec la caméra d’un téléphone portable. Filmer des films avec un téléphone portable peut sembler exagéré, mais c’est quelque chose que Snyder a déjà fait en 2017 pour filmer ‘Snow Steam Iron’, une production personnelle.

Les 3 clés pour filmer un film avec un téléphone portable

Le compte de films Netflix en France, (@NetflixPelis), a publié une vidéo montrant le réalisateur américain donnant 3 clés pour tourner un film avec un téléphone portable. Dans celle-ci, il utilise un iPhone 15 Pro Max, mais les conseils peuvent être appliqués à n’importe quel appareil, quel que soit sa qualité, sa gamme ou son système d’exploitation :

Utilisez la couleur : le cinéaste nous conseille, après l’enregistrement, de jouer avec la couleur et le montage. Plus précisément, il affirme que nous devons réduire la saturation et augmenter le contraste.

: le cinéaste nous conseille, après l’enregistrement, de jouer avec la couleur et le montage. Plus précisément, il affirme que nous devons réduire la saturation et augmenter le contraste. Bougez la caméra : il recommande d’acheter un petit rail, que vous pouvez obtenir pour environ 50 euros sur Internet. Dans tous les cas, n’importe quelle plateforme qui peut se déplacer en ligne droite vous convient. La clé est de placer un trépied dessus et de lui donner un léger poussé ; ainsi, le téléphone enregistrera une prise de vue dynamique.

: il recommande d’acheter un petit rail, que vous pouvez obtenir pour environ 50 euros sur Internet. Dans tous les cas, n’importe quelle plateforme qui peut se déplacer en ligne droite vous convient. La clé est de placer un trépied dessus et de lui donner un léger poussé ; ainsi, le téléphone enregistrera une prise de vue dynamique. Ralentissez avec le ralenti : le ralenti est essentiel pour donner plus de dramatisme et d’épique aux prises de vues, selon Snyder. Il peut être appliqué tant aux gros plans qu’aux plans plus larges, avec des sauts ou des acrobaties.

Zack Snyder nous donne quelques astuces pour faire du cinéma avec notre caméra de téléphone portable. #RebelMoon pic.twitter.com/ifdP1P7955 — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) 6 janvier 2024

Ces ressources, adaptées aux caméras professionnelles, sont celles que le réalisateur a utilisées pour son nouveau film : ‘Rebel Moon (Parte 1): La niña de fuego’. Il est sorti sur Netflix à la fin de 2023 et recevra une suite en avril 2024. Ce n’est pas une œuvre d’art, car elle reçoit des critiques négatives à la fois de la presse spécialisée et du public. Cela ne l’empêche pas d’être l’une des dernières nouveautés les plus importantes de Netflix.

Cependant, Snyder est l’auteur de longs métrages réputés, tels que ‘300’ ou ‘La ligue de la justice de Zack Snyder’, une version améliorée de ‘La ligue de la justice’. Il est l’un des principaux réalisateurs de DC Studios et compte une légion de fans qui soutiennent son travail depuis son incursion dans le cinéma de super-héros avec ‘Watchmen’.