Les nouveaux écouteurs sans fil de JBL comprennent un écran tactile plus grand que celui de certains smartwatches

JBL a présenté une nouvelle gamme d’écouteurs lors du dernier CES de Las Vegas, avec laquelle ils espèrent étendre leur ligne d’écouteurs avec écran tactile sur leur boîtier de charge.

Nouvelle famille d’écouteurs Live 3 Earbuds de JBL.

Parler de JBL dans le domaine des écouteurs est synonyme de produits de grande qualité en ce qui concerne la gamme haut de gamme. Du côté des casques circum-auriculaires, nous trouvons des dispositifs tels que les JBL Tour One, que nous avons eu l’occasion d’analyser. Du côté des écouteurs, nous avons les JBL Tour Pro 2, que nous avons également pu analyser et qui sont en plus les premiers de leur espèce avec écran tactile.

L’entreprise, maintenant sous l’égide de Harman-Kardon, continue de travailler sans relâche dans ce secteur. Comme nous le racontent nos collègues de NotebookCheck, la société a présenté 3 ensembles d’écouteurs lors du CES de Las Vegas. Ils font tous partie de la même famille, et l’une de leurs caractéristiques a attiré notre attention.

Voici les JBL Live 3 Earbuds

Les JBL Live 3 Earbuds, c’est ainsi que s’appellent ces écouteurs, sont équipés d’un écran tactile de 1,45 pouces. Cet écran, dans de nombreux cas, est plus grand que celui de la plupart des smartwatches que l’on peut trouver sur le marché. De plus, ils disposent d’un système de charge intelligente et d’une annulation adaptative du bruit, entre autres fonctionnalités.

Comme nous l’avons mentionné, il y a trois écouteurs qui appartiennent à cette famille : les Live Beam 3, Live Flex 3 et Live Buds 3. Sur l’écran que nous venons de mentionner, nous trouverons des options pour surveiller la charge des écouteurs et de la boîte, ainsi que pour contrôler les réglages des écouteurs avec elle (dans le même style que ce que nous avons vu sur les Tour Pro 2). De plus, ils offriront une fonctionnalité étendue via l’application JBL.

Tous ces écouteurs prennent en charge le codec LDAC de Bluetooth 5.3, ainsi que les connexions multipoint, un son spatial propriétaire de JBL, 6 microphones pour capter l’audio lors des appels et des certifications de résistance à l’eau (IP55 pour les Live Buds 3 et Live Beam 3 et IP54 pour les Live Flex 3).

Et ce n’est pas tout, JBL permet aux utilisateurs de ces appareils de synchroniser leurs paramètres dans le cloud via une fonctionnalité appelée Personi-Fi 3.0. C’est un bon ajout si l’on considère que si les écouteurs sont endommagés et que nous les remplaçons par d’autres identiques, nous pouvons récupérer facilement notre personnalisation sonore.

Toute la famille Live 3 Earbuds de JBL sera disponible sur le marché pendant l’été 2024, pour environ 185 euros . D’ici là, il ne nous reste plus qu’à attendre.