Les Jabra Elite 8 Active et Elite 10 s’améliorent au CES 2024 grâce à ces nouveautés

Jabra présente des mises à jour de ses écouteurs sans fil au CES 2024 avec des améliorations en termes de personnalisation et de technologie de réduction adaptative du bruit

Les Jabra Elite 8 Active et Elite 10, présentés à la fin de l’année 2023

Le Consumer Electronics Show (CES) de 2024 a été l’occasion choisie par Jabra pour présenter ses dernières avancées dans le domaine de l’audio sans fil. La société, reconnue dans le domaine des expériences audio personnalisées, a introduit des mises à jour pour ses modèles Elite 8 Active et Elite 10, présentés à la fin de l’année dernière, qui seront accessibles via son application.

Ces améliorations se concentrent sur la fonctionnalité et la personnalisation, offrant aux utilisateurs la possibilité d’ajuster leurs appareils selon leurs besoins et préférences individuelles.

Nouvelles fonctionnalités et personnalisation

Dès janvier, les utilisateurs de ces appareils, qui sont considérés par beaucoup comme les meilleurs écouteurs vraiment sans fil du marché, auront la capacité d’activer ou désactiver plusieurs fonctionnalités de manière plus simple. La réduction active du bruit adaptative (ANC), HearThrough et Sidetone font partie des fonctions qui pourront être gérées via l’application Jabra, offrant une gestion plus intuitive de l’environnement sonore. De plus, la personnalisation est renforcée avec la mise en place de nouveaux tons de voix pour l’assistance vocale et des options pour changer le nom des appareils sur d’autres appareils auxquels ils sont connectés.

Optimisation des appels et amélioration de la technologie ANC

D’ici mars, des mises à jour seront déployées pour améliorer les communications. Le modèle Elite 10 sera optimisé pour améliorer la clarté des appels dans des environnements bruyants, en s’appuyant sur des algorithmes de réduction du bruit récemment développés par l’entreprise.

D’autre part, l’Elite 8 Active apportera des améliorations à son ANC et à la technologie HearThrough, offrant une plus grande efficacité dans la réduction du bruit du vent, bénéficiant particulièrement aux utilisateurs qui utilisent leurs écouteurs en extérieur.

Toutes ces mises à jour seront gratuites et seront disponibles en téléchargement pour les propriétaires des modèles Elite 8 Active et Elite 10 via l’application Sound+, disponible sur Android et iOS.