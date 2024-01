Les nouveaux écouteurs sans fil de Sennheiser peuvent mesurer votre fréquence cardiaque et température corporelle

Sennheiser a de nouveaux écouteurs et l’un d’entre eux peut mesurer la fréquence cardiaque et la température corporelle

Maintenant, vous pourrez oublier la montre intelligente lorsque vous partez courir, les Sennheiser Momentum Sport peuvent mesurer votre fréquence cardiaque

Dans le cadre du CES de Las Vegas 2024, Sennheiser a dévoilé deux nouveaux modèles d’écouteurs sans fil. Les Momentum True Wireless 4 et Momentum Sport, les deux dispositifs intègrent des caractéristiques haut de gamme. Les Momentum Sport ont un atout caché : ils sont capables de mesurer la fréquence cardiaque et la température corporelle.

Oui, la grande nouveauté est réservée uniquement à un seul modèle des écouteurs présentés par Sennheiser. Avec cela à l’esprit, examinons en détail les caractéristiques des deux modèles et ce qu’ils apportent à un marché si rempli d’options, de prix et de fonctionnalités.

Sennheiser Momentum Sport : qualité sonore associée à la mesure de la fréquence cardiaque et de la température corporelle

Le nom de ces écouteurs indique le public auquel ils sont destinés. Les Sennheiser Momentum Sport sont optimisés pour le sport. La principale nouveauté est leur capacité à mesurer la fréquence cardiaque et la température corporelle, mais ce n’est pas tout.

Sennheiser indique que toutes les données obtenues par les Momentum Sport peuvent être synchronisées et interprétées par des applications telles que Garmin Connect, Strava, Peloton, Apple Health et, en cas de montre intelligente, elles peuvent également être consultées à partir de l’appareil.

Ils intègrent une résistance IP55 pour chaque écouteur, tandis que l’étui possède une résistance IP54. L’autonomie est de 6 heures avec jusqu’à 3 charges supplémentaires grâce à l’étui. Bien sûr, ils ont également une annulation de bruit adaptative et des modes sonores.

Cependant, ils sont des écouteurs semi-ouverts, donc cette annulation ne sera pas aussi efficace que celle des écouteurs classiques. Il est vrai que, étant conçus pour le sport, ils ne doivent pas complètement annuler les sons extérieurs.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 : Qualcomm S5 Gen 2 Sound Platform à l’intérieur

Ces écouteurs sont les nouveaux produits phares de Sennheiser en ce qui concerne les dispositifs audio entièrement sans fil. La société a mis les bouchées doubles et son principal atout est l’utilisation du Qualcomm S5 Gen 2 Sound Platorm.

Le choix du processeur repose sur la recherche d’une qualité sonore maximale sans perte, en utilisant la technologie Snapdragon pour la transmission aptX avec une qualité exceptionnelle et la latence la plus faible possible.

En ce qui concerne les spécifications, l’autonomie est de 7,5 heures d’utilisation avec deux charges dans l’étui. Sennheiser a indiqué que l’annulation active du bruit a été améliorée dans cette nouvelle génération, bien que cela ne pourra être confirmé qu’après les avoir testés.