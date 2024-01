CES 2024 : Samsung anticipe un futur avec IA pour tous et pour tout

Samsung annonce toutes les nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA qui vont arriver sur ses téléviseurs, électroménagers, ordinateurs portables et smartphones

Samsung a présenté lors du CES 2024 toutes les nouveautés liées à l’IA qui vont arriver sur ses produits et services cette année

Hier a commencé à Las Vegas le CES 2024, le premier grand événement technologique de l’année où les grands fabricants de dispositifs annoncent leurs nouveautés pour cette année 2024. Ainsi, par exemple, la société coréenne LG a annoncé le LG OLED T, son premier téléviseur transparent, et la marque de cartes graphiques NVIDIA a présenté la nouvelle série RTX 4000 SUPER, qui se compose de 3 modèles qui utilisent l’IA pour vous offrir jusqu’à 60% de performance supérieure et une expérience de jeu encore plus immersive.

Une des entreprises qui a suscité beaucoup d’attentes lors du CES 2024 est la société sud-coréenne Samsung, qui a tenu une conférence de presse sous le slogan « AI for All » où elle a annoncé toutes les améliorations liées à l’IA qui vont arriver sur ses appareils et services tout au long de cette année.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA qui arriveront sur les produits Samsung en 2024

La première chose que Samsung a voulu préciser est qu’ils travaillent sur une IA qui permettra aux « technologies connectées d’améliorer les habitudes des personnes sans être intrusives et de rester toujours en arrière-plan ». Dans ce sens, Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et directeur de la Division Device eXperience (DX) de Samsung a déclaré ce qui suit:

« Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, nous pourrons également profiter d’expériences plus intelligentes qui révolutionneront notre façon de vivre. Nous pourrons apporter l’IA et une expérience hyperconnectée à tous les utilisateurs grâce à une large gamme de dispositifs et à notre engagement en faveur de la collaboration ouverte avec nos partenaires ».

Tout d’abord, Samsung a annoncé toutes les fonctionnalités basées sur l’IA qui vont arriver sur ses téléviseurs en 2024 et a confirmé que le nouveau Samsung Neo QLED 8K QN900D est équipé d’un processeur IA intégré, le NQ8 AI Gen 3, qui dispose d’un réseau neuronal 8 fois plus grand et d’une NPU deux fois plus rapide que son prédécesseur, grâce auquel ce téléviseur sera capable de mettre automatiquement à l’échelle le contenu de basse résolution pour vous offrir une expérience de visionnage en qualité 8K et d’améliorer les images en mouvement grâce à la fonctionnalité AI Motion Enhancer Pro.

De plus, ce nouvel téléviseur intelligent disposera d’une fonction appelée Active Voice Amplifier Pro, qui analyse la voix et le bruit de fond avec l’IA pour optimiser l’expérience d’écoute du téléviseur et grâce à laquelle vous pourrez profiter de différents contenus comme un match de football ou un film comme si vous étiez au stade ou dans une salle de cinéma, ainsi que de nouvelles fonctionnalités axées sur l’accessibilité, telles qu’une fonction de langage des signes qui permettra aux personnes sourdes de contrôler facilement le téléviseur avec des gestes, et une fonction de sous-titres audio qui convertit les sous-titres texte en paroles en temps réel pour les personnes malvoyantes.

Par ailleurs, la société coréenne a profité de cette conférence de presse pour présenter plusieurs nouveaux appareils tels que The Premiere 8K, un projecteur doté d’un écran de 150 pouces qui peut diffuser sans fil des contenus en 8K, Music Frame, une enceinte au design personnalisable qui, grâce à la fonction Q-Symphony, se synchronise avec les téléviseurs et les barres de son de la marque pour créer un son surround, et Bespoke Jet Bot Combo, un nouvel aspirateur robot balais de Samsung qui intègre une fonction de reconnaissance d’objets, grâce à laquelle il sera capable de reconnaître plus d’objets, de détecter les taches et les espaces et de reconnaître le type de sol à nettoyer.

Samsung a également annoncé une nouvelle version de son robot intelligent Ballie, qui peut désormais interagir avec d’autres dispositifs intelligents pour effectuer des tâches telles que projeter des images et des vidéos sur un mur, ce qui vous permettra de visualiser des informations utiles telles que la météo ou tout autre contenu n’importe où dans la maison.

Samsung a également présenté lors du CES 2024 sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book4, des ordinateurs sur lesquels la marque coréenne a travaillé avec Microsoft pour offrir de nouvelles fonctionnalités de connectivité entre le PC et le smartphone. Ainsi, par exemple, Microsoft Copilot peut retrouver, lire ou résumer les messages texte de votre smartphone Galaxy et créer et envoyer automatiquement des messages depuis le PC sans avoir à allumer le smartphone, et vous pourrez également transformer les caméras de votre téléphone en webcam pour votre Galaxy Book4.

Cette fonction est idéale pour les appels vidéo, car vous pourrez alterner entre la caméra frontale et la caméra arrière du téléphone et vous bénéficierez de certaines fonctionnalités propres aux smartphones Samsung telles que le flou d’arrière-plan ou le cadrage automatique.

Enfin, Samsung a également annoncé une collaboration avec le groupe Hyundai Motor pour intégrer dans les véhicules de la marque les services Home-to-Car et Car-to-Home, qui font partie de la connectivité SmartThings. Grâce à ces services, les conducteurs des voitures Hyundai pourront non seulement utiliser des commandes vocales pour exécuter à distance différentes fonctions dans leur voiture, telles que la préchauffer ou ouvrir et fermer les fenêtres, mais ils pourront également ouvrir et fermer automatiquement les portes du garage et régler la température de la maison directement depuis la voiture.