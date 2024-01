ROG Phone 8 et ROG Phone 8 Pro : les nouveaux téléphones « pour jouer » d’ASUS veulent être quelque chose de plus

Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux smartphones de jeu d’ASUS est ici

La conception de la nouvelle série ASUS ROG Phone 8

ASUS a pris la scène du CES 2024 qui se déroule à Las Vegas pour présenter au monde une foule de nouveautés visant à révolutionner son portefeuille. Parmi celles-ci, on trouve une nouvelle génération de smartphones de la série ASUS ROG, destinée à conquérir le cœur des utilisateurs à la recherche d’un smartphone pour jouer.

Mais les nouveaux ASUS ROG PHone 8 et ROG Phone 8 Pro sont quelque peu différents des modèles précédents de cette famille. Ils ont des designs plus sobres, sont plus légers et ASUS s’est concentré sur l’amélioration de leurs fonctionnalités dans des domaines tels que la photographie.

En fin de compte, ASUS s’est concentré sur le fait de faire en sorte que ses smartphones pour les joueurs puissent désormais attirer un public beaucoup plus large. Récapitulons toutes leurs caractéristiques.

ASUS ROG Phone 8: toutes les informations

ASUS ROG Phone 8 et 8 Pro Caractéristiques Dimensions 163,8 x 76,8 x 8,9 mm

225 grammes Écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces

Résolution Full HD+

Taux de rafraîchissement de 1 à 165 Hz

Luminosité jusqu’à 2500 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12/16/24 Go LPDDR5x Système d’exploitation Android 14 Stockage 256/512 Go / 1 To UFS 4.0 Caméras Arrière :

50 Mpx principal avec OIS, ouverture ƒ/1,9

13 Mpx ultra grand-angle

32 Mpx téléobjectif avec zoom optique 3x

Avant :

32 Mpx RGBW avec pixel binning Batterie 5500 mAh

Charge rapide 65 W

Charge sans fil 15 W Autres Lecteur d’empreintes sous l’écran, port casque 3,5 mm, USB 3.2 de Type C Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC

La marque taïwanaise a souhaité apporter un souffle nouveau au design de sa série de smartphones ROG, avec une nouvelle esthétique plus sobre et plus proche de celle d’autres smartphones disponibles sur le marché. Ils sont en réalité très différents des modèles de la génération précédente et n’ont presque rien à voir avec d’autres modèles de la même catégorie, comme le RedMagic 9 Pro de Nubia.

Pour cela, elle a réduit le poids et l’épaisseur des téléphones et a rendu les bords entourant l’écran plus étroits. De plus, la marque accueille avec plaisir le trou dans l’écran, qui abrite cette fois-ci la caméra frontale de 32 mégapixels de résolution.

Une autre nouveauté intéressante réside dans l’inclusion d’une protection IP68 qui garantit sa résistance à l’eau et à la poussière. Il devient ainsi le premier smartphone de jeu à bénéficier de ce type de certification.

Son écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces de diagonale est le bijou de la couronne de la conception de l’appareil, avec une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 hertz.

Il s’agit d’un panneau flexible Samsung E6 qui est capable, par défaut, de faire varier sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 hertz de manière dynamique, mais l’utilisateur a la possibilité d’activer le mode 165 Hz pour profiter d’une expérience ultra fluide. De plus, le volet graphique a été peaufiné par Pixelworks pour offrir une reproduction fidèle des couleurs, même aux niveaux de luminosité les plus élevés, qui peuvent atteindre jusqu’à 2500 nits.

Le ROG Phone 8 et le ROG Phone 8 Pro sont tous deux équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 associé à 12, 16 ou même 24 Go de mémoire RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage interne UFS 4.0. Le tout est soutenu par une grande batterie d’une capacité de 5500 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil.

ASUS a intégré dans cette paire de téléphones une série de systèmes de refroidissement pouvant être complétés par l’accessoire AeroActive Cooler X, qui est plus petit et plus léger que le modèle précédent.

Son système de caméras a également fait un bond en avant en intégrant un capteur principal Sony de 50 mégapixels de résolution avec une distance focale équivalente à 24 millimètres et prenant en charge un zoom sans perte de deux fois. Le capteur est accompagné d’un stabilisateur optique à six axes, disponible tant pour la capture de photos que pour l’enregistrement vidéo.

À côté de ce capteur, on trouve un deuxième capteur de 13 mégapixels associé à une lentille ultra grand-angle. Pour la première fois dans un smartphone axé sur le jeu, un téléobjectif prenant en charge un zoom optique de 3 fois a également été inclus.

Bien que les deux modèles de cette série présentent des caractéristiques similaires, la version Pro est livrée avec une particularité : c’est le seul des deux à avoir un Mini LED à l’arrière de son écran qui complète le système d’éclairage RGB « Aura », entièrement personnalisable et pouvant être utilisé pour afficher des animations exclusives.

Prix et disponibilité des ASUS ROG Phone 8 et 8 Pro

Les nouveaux ROG Phone 8 et 8 Pro d’ASUS seront bientôt disponibles sur le marché mondial, tout comme les générations précédentes.

Pour l’instant, cependant, la marque n’a pas confirmé le prix officiel de chaque variante de la famille ROG Phone 8.