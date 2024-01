Les tableaux semblent, les haut-parleurs intelligents de Samsung sont.

Il s’agit de l’extension de la série à succès « The Frame » de Samsung, qui dispose désormais également de haut-parleurs pour rivaliser avec les Symfonisk de Sonos et Ikea. Les nouveaux Samsung Music Frame sont des enceintes qui ressemblent à des tableaux, mais qui se révèlent être des appareils de haute technologie. Si vous aimez les dernières technologies mais que vous souhaitez personnaliser au maximum l’ambiance et la décoration de votre maison, les téléviseurs « The Frame » de Samsung sont probablement parmi vos favoris en raison de leur esthétique similaire à celle d’un cadre, que la marque de Séoul permet également de personnaliser avec différents cadres pour simuler un encadrement design. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient été un véritable succès de vente, même imités par Ikea avec leurs derniers produits tech axés sur la décoration. Et lors du CES 2024 à Las Vegas, les personnes de Samsung ont voulu aller encore plus loin, en nous présentant officiellement les nouveaux Samsung Music Frame, qui ressemblent à des tableaux mais qui se révèlent être des haut-parleurs de dernière technologie.

Il est vrai que dans le communiqué de presse de Samsung, on attache beaucoup plus d’importance, comme cela ne pourrait être autrement, aux nouveaux téléviseurs intelligents OLED, Micro LED et Neo QLED, mais dans mon cas, je serai bizarre, car le produit qui m’a le plus intéressé sont justement ces haut-parleurs.

Comme le fabricant n’a pas donné beaucoup d’informations lors de sa conférence, nous avons dû compléter les informations grâce aux amis de The Verge et Digital Trends, qui ont même pu toucher aux Music Frame de Samsung lors du salon américain pour nous donner leurs premières impressions. En réalité, la conclusion principale est que Samsung a voulu rivaliser avec les haut-parleurs Symfonisk que Sonos et Ikea ont créés conjointement et qui se vendent depuis des mois à des prix attractifs, en dissimulant toute la technologie d’une enceinte sans fil moderne derrière l’apparence d’un cadre personnalisable qui s’intégrera parfaitement dans n’importe quelle partie de nos maisons.

Évidemment, nous n’inventons pas la poudre, car pour l’installer, vous aurez besoin d’une prise à proximité, mais il s’agit sans aucun doute des haut-parleurs les plus beaux et intégrables que vous pourrez acheter pour vos salons ou chambres à coucher.

Ce haut-parleur personnalisable s’intègre parfaitement dans son environnement en se camouflant en tant que cadre photo moderne pouvant afficher de l’art ou des photographies. Samsung, dans son communiqué de presse.

Comme Samsung l’a confirmé, la feuille que nous voyons à l’avant est personnalisable et nous pourrons demander à Samsung de l’imprimer avec ce que nous voulons lorsque les commandes s’ouvriront, bien que nous ne sachions pas si nous pourrons l’imprimer nous-mêmes à la maison, en mode « faites-le vous-même », et y mettre les photos que nous voulons. Ce serait un grand geste de la part de Samsung.

Ils nous indiquent également que ces haut-parleurs pourront être utilisés en combinaison avec les téléviseurs Samsung des séries 2024 pour obtenir un son surround, ce qui me semble essentiel pour profiter pleinement des fonctionnalités de ces haut-parleurs sans fil.

Les Music Frame seront équipés de haut-parleurs intégrés et d’un traitement audio intelligent pour nous offrir une qualité maximale, en utilisant la technologie Q-Symphony et en pouvant être synchronisés avec les barres de son et les téléviseurs de dernière génération de Samsung.

En ce qui concerne le lancement et les prix, nous n’avons encore aucun détail, mais on s’attend à ce qu’ils soient disponibles au printemps, avec le reste des appareils des familles audiovisuelles de Samsung que nous avons découverts lors du CES 2024 à Las Vegas. Ils ne devraient pas dépasser les 300 euros, mais compte tenu de la série « The Frame », nous ne devrions pas non plus nous attendre à ce qu’ils soient très pas cher.