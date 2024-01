Nouvelle Garmin Lily 2 : la montre intelligente sportive « pour femmes » se renouvelle complètement

Cette nouvelle montre intelligente a un cadran de 35 mm, une autonomie de cinq jours et mesure plusieurs paramètres de santé et d’activité physique

La nouvelle Garmin Lily 2 avec des bracelets en silicone, tissu et cuir

Presque trois ans se sont écoulés depuis le lancement de la première génération de Lily, la montre connectée de Garmin conçue pour les femmes ou les personnes ayant des poignets fins. Maintenant, cette montre intelligente vient de renouveler complètement ses fonctionnalités avec le nouveau Lily 2, disponible en modèle standard ou classique et avec des bracelets en silicone, tissu ou cuir italien, parfait pour que chaque utilisateur puisse le combiner avec son propre style.

Garmin est l’une des marques de montres connectées les plus populaires, et la preuve en est qu’il s’agit de la marque qui a vendu le plus de wearables lors du dernier Black Friday, partageant le podium avec Xiaomi. Elle propose un catalogue avec plus de 110 modèles et des prix très variés, avec des options de Vivofit à partir de 80 euros, jusqu’à certains qui approchent dangereusement des 2 000 euros de la collection de luxe MARQ.

Voici les caractéristiques de Lily 2, la nouvelle montre intelligente de Garmin pour les femmes

Dans ce cas, nous allons parler de sa nouvelle montre connectée sportive conçue pour les femmes : Lily 2. Il s’agit d’une petite montre intelligente, moderne et élégante, avec un cadran de 35 mm qui a un design unique qui nécessite de toucher ou de tourner le poignet pour activer l’écran. De plus, le verre est protégé par le Corning Gorilla Glass 3.

En ce qui concerne les paramètres de santé, Lily 2 mesure la fréquence cardiaque de manière continue, surveille les niveaux d’énergie pour savoir si vous êtes prêt à faire du sport ou si vous avez besoin de vous reposer, et effectue une analyse de la qualité du sommeil et donne des conseils pour l’améliorer. De plus, elle contrôle le niveau de stress et assure un suivi de la santé féminine, comme le cycle menstruel ou les différentes phases de la grossesse.

Par ailleurs, elle dispose également de multiples applications sportives et de suivi de l’activité physique, y compris des alertes d’inactivité lorsque vous êtes resté inactif pendant une longue période. Entre autres choses, cette montre connectée suit les pas quotidiens, les calories brûlées et les minutes d’intensité pendant l’exercice, que ce soit une activité cardio, de danse ou d’entraînement musculaire.

D’autre part, la batterie offre jusqu’à cinq jours d’autonomie sans besoin de recharge, elle a une résistance à l’eau 5 ATM et des options de connectivité très utiles. Par exemple, vous pourrez recevoir des e-mails, des messages texte, des alertes et consulter votre calendrier sur la montre, tant qu’elle est associée à un téléphone avec un système d’exploitation Android ou iOS.

Enfin, vous pourrez choisir entre le modèle standard, Lily 2, ou le modèle classique, Lily 2 Classic, qui est également compatible avec la fonction de paiement sans contact Garmin Pay. Mis à part cela, les deux modèles ont les mêmes spécifications et se différencient uniquement par leur design et, par conséquent, par leur prix : Lily 2 coûte 279,99 euros, tandis que le modèle Lily 2 Classic est vendu à 299,99 euros, soit 20 euros de plus.

Cependant, Lily 2 est uniquement disponible avec des bracelets en silicone, que ce soit en violet avec un bracelet violet ou en crème d’or avec un bracelet de couleur noix de coco. Cependant, Lily 2 Classic possède deux versions : avec des bracelets en tissu en marron (boîtier en crème d’or) et gris (boîtier en argent), ou avec des bracelets en cuir en marron (boîtier en crème d’or) et violet (boîtier en bronze foncé).

La boîte du produit comprend un câble de chargement USB-C et un manuel d’instructions pour l’utilisateur. Sans aucun doute, la nouvelle Lily 2 possède les caractéristiques nécessaires pour faire partie des meilleures montres connectées du marché, où l’on trouve également un modèle de Garmin dans le guide actuel.