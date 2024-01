Une des applications les plus populaires pour écouter des podcasts sur iPhone est sur le point de fermer ses portes

Il est possible que Castro cesse bientôt de fonctionner. Pour le moment, son service est interrompu depuis le 5 janvier.

La plateforme était l’une des plus importantes sur iPhone, mais d’autres la concurrencent.

Nous consommons de plus en plus de podcasts. L’une des applications les plus emblématiques pour les écouter est Castro, qui fonctionne uniquement sur les appareils Apple. Cette application perd de plus en plus d’importance et tout indique qu’elle fermera bientôt ses portes. Elle n’est actuellement pas opérationnelle car son service a été interrompu en raison d’un problème technique.

Au revoir Castro ?

L’application ne fonctionne plus depuis le vendredi 5 janvier. À cela s’ajoutent des problèmes d’accès à son site web, rapportés par des médias tels que TheVerge et 9to5Mac. Elle est actuellement opérationnelle, mais pas son application. La plateforme a indiqué sur son compte X (anciennement Twitter) qu’elle rencontre des problèmes avec son DNS (système de noms de domaine) et travaille depuis le week-end pour les résoudre, il est donc théoriquement prévu que le service revienne. Elle avait déjà connu des problèmes et des interruptions par le passé.

Hello Castro Users! We are having issues with our DNS on Digital Ocean. We have been working over the weekend to fix it. We will be back shortly. Thank you for your patience 🙏 — Castro Podcasts (@CastroPodcasts) 8 janvier 2024

Cependant, les rumeurs de fermeture ne se limitent pas à ses problèmes techniques. Le 28 novembre, un ancien employé a prédit sur X que Castro fermerait ses portes en moins de 2 mois. Trois jours plus tard, l’entreprise a publié un communiqué indiquant que les déclarations provenaient d’une source non officielle.

Update: Castro is being shut down over the next two months. — Mohit Mamoria (@mohitmamoria) 28 novembre 2023

Dans ledit communiqué, il était admis que depuis des mois, des « rumeurs circulaient sur l’avenir de Castro ». Il était également affirmé que leur plan était de continuer à fournir un service, mais il était en même temps indiqué qu’ils prévoyaient de vendre la plateforme.

En ce qui concerne les raisons de la fermeture hypothétique de Castro, la concurrence est particulièrement mise en avant. Avec l’essor des podcasts, des plateformes ont été créées pour les héberger. Certaines bénéficient de fonctionnalités et de budgets beaucoup plus puissants que Castro, tant sur iPhone que sur Android. L’une d’elles est Spotify, qui ne cesse d’étendre ses fonctions de podcast, notamment en générant automatiquement des sous-titres.

La plateforme a connu la gloire il y a plusieurs années, notamment grâce à son système de gestion des abonnements. C’était une application très pratique pour les gérer, avant que cela ne soit possible sur pratiquement toutes les autres plateformes, elle permettait de mettre les nouveaux épisodes en file d’attente pour éviter de les manquer.