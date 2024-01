Le shaker Xiaomi est désormais disponible au niveau mondial : vos shakes protéinés prêts en quelques secondes

Après près de sept mois, Xiaomi a décidé de nous apporter sur le marché mondial son Xiaomi Tritan Water Bottle, un shaker à prix abordable qui offre de nombreuses caractéristiques intéressantes, telles que la possibilité de stocker notre protéine à l’intérieur pour la préparer instantanément quand nous le souhaitons.

Cependant, le problème est que nous ne connaissons pas encore son prix définitif sur notre marché car la marque ne l’a pas confirmé, mais étant donné qu’il pouvait être obtenu en Chine pour seulement 8 euros en échange direct, il est très probable que nous parlions d’un des shakers ayant la meilleure relation qualité-prix sur le marché.

Des shakes instantanés où que vous soyez

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, peut-être le détail le plus intéressant de ce Xiaomi Tritan Water Bottle est l’intégration d’un filtre amovible dans lequel nous pourrons placer notre protéine ou même du thé afin de l’avoir prêt en quelques secondes après avoir ajouté l’eau correspondante.

De plus, la capacité de ce produit atteint un maximum de 600 ml et est fabriqué en plastique de type Tritan, un matériau spécialement conçu pour résister aux températures élevées et ainsi éviter que le récipient ne se déforme si nous ajoutons de l’eau bouillante, ce qui le rend extrêmement complet dans ce sens.

Enfin, un autre détail que nous adorons est le fait qu’il dispose d’un accès rapide sous la forme d’un bouton à l’embout pour pouvoir boire, un élément clé lors de l’utilisation de la bouteille de manière confortable et sécurisée pendant l’entraînement, en plus d’une résistance aux chocs supérieure à d’autres produits de prix similaire.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Tritan Water Bottle

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Xiaomi Tritan Water Bottle est déjà disponible au niveau mondial, bien que malheureusement, nous ne connaissons pas encore le prix auquel nous pourrons l’acheter. Pour l’instant, il faut attendre, mais sachant qu’il peut être obtenu en Chine pour 8 euros, il est probable qu’il soit vraiment économique sur notre marché.