Samsung espère que les Galaxy S24 se vendent encore mieux que les Galaxy S23

Un récent rapport de The Korea Daily révèle que Samsung prévoit de vendre 35 millions d’unités des nouveaux Galaxy S24, soit 10 % de plus que les Galaxy S23 dont 31 millions d’unités ont été expédiées.

Les successeurs des Samsung Galaxy S23 arriveront sur le marché le 17 janvier 2024 prochain

Il ne reste plus beaucoup de temps avant que Samsung ne présente officiellement ses nouveaux flagships, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, dont nous savons déjà qu’ils auront des processeurs différents, car la version Ultra sera équipée du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et les deux modèles inférieurs seront équipés du nouveau Exynos 2400, qui sera officiellement présenté l’année prochaine.

Eh bien, une récente fuite vient de révéler que Samsung a de grandes ambitions pour la série Galaxy S24, car il espère que ses nouveaux vaisseaux amiraux se vendront encore mieux que les actuels Galaxy S23.

Samsung vise à vendre plus de smartphones haut de gamme en 2024 pour rivaliser directement avec Apple

Un récent rapport du média spécialisé The Korea Daily affirme que Samsung prévoit de vendre 35 millions d’unités des nouveaux Galaxy S24 au cours de l’année prochaine. Cela représente une augmentation de 10 % par rapport aux expéditions de cette année pour les Galaxy S23, qui s’élèvent à 31 millions d’unités.

Ainsi, les Galaxy S24 dépasseraient également les ventes des Galaxy S21 et Galaxy S22 de rien de moins que 5 millions d’unités, puisque ces familles ont réussi à vendre environ 30 millions d’unités.

De plus, le géant coréen espère améliorer les chiffres de vente de tous ses appareils l’année prochaine, car il prévoit d’expédier 253 millions de smartphones en 2024.

Selon ce communiqué, en plus d’augmenter les expéditions de terminaux, Samsung prévoit également de vendre plus de smartphones haut de gamme qu’en 2023 afin de les placer dans le top dix des téléphones les plus vendus en 2024 et de rivaliser directement avec Apple dans la gamme de prix de plus de 800 euros, car, cette année, plus de 75 % des Samsung avec le plus grand nombre d’expéditions dans le monde étaient des modèles de milieu de gamme et d’entrée de gamme.

Pour atteindre cet objectif, Samsung prévoit d’améliorer le système d’exploitation des Galaxy S24 avec l’inclusion de l’Intelligence Artificielle Générative et, selon le comuniqué mentionné, la société coréenne envisage déjà de collaborer avec Google ou Microsoft pour intégrer Bard ou Bing Chat dans ses nouveaux modèles vedettes.