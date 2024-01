Xiaomi 14 Ultra: design du nouveau flagship premium de la marque chinoise dévoilé

Une récente fuite nous montre un prototype du nouveau Xiaomi 14 Ultra entre les mains d’employés de la marque qui prennent des photos avec et le comparent aux Xiaomi 14 Pro et Vivo X100 Pro

C’est ainsi que l’arrière du nouveau Xiaomi 14 Ultra apparaît avec son impressionnant module de caméras

En même temps qu’il prépare l’arrivée sur le marché mondial de ses nouveaux terminaux phares, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, qui sont sortis en Chine à la fin du mois d’octobre dernier, le géant chinois travaille également sur les détails pour le lancement du dernier membre de sa nouvelle série, le Xiaomi 14 Ultra, qui arrivera probablement en Europe.

Une bonne preuve en est qu’une récente fuite vient de révéler les premières images du Xiaomi 14 Ultra, qui montrent son énorme module de caméras arrière et confirment qu’il dispose d’une version mondiale.

Découverte du design du nouveau Xiaomi 14 Ultra

Comme nous le confirme XiaomiUI, dans une récente publication sur le site Coolapk, un utilisateur a partagé les premières images réelles du futur Xiaomi 14 Ultra, qui montrent le nouveau smartphone premium de la marque caché dans une coque protectrice entre les mains d’employés de l’entreprise, qui semblent effectuer des tests de caméra.

Comme vous pouvez le voir sur ces images, que nous vous laissons ci-dessous, le Xiaomi 14 Ultra aura une partie avant presque sans bordures et une partie arrière où le grand protagoniste sera un module quadruple de caméras qui suit la ligne esthétique du modèle précédent, mais qui est encore plus grand et plus épais que celui de son prédécesseur.

De plus, l’utilisateur de Coolapk a également partagé quelques images des employés de Xiaomi comparant le Xiaomi 14 Ultra avec le Xiaomi 14 Pro et le Vivo X100 Pro, que vous pouvez voir ci-dessous.

Mais le plus intéressant de ces photos révélées du Xiaomi 14 Ultra est qu’juste en dessous de son module de caméras arrière, il y a une étiquette blanche avec la séquence alphanumérique suivante : « N1 P2 EU ». Ainsi, le « N1 » confirme que le Xiaomi 14 Ultra dispose d’ un système photographique signé Leica, le « P2 » nous indique qu’il s’agit d’un prototype du nouveau flagship premium de la marque chinoise, et le « EU » semble confirmer qu’il y aura cette fois une version mondiale du Xiaomi 14 Ultra destinée au marché européen.

En ce qui concerne les caractéristiques du futur Xiaomi 14 Ultra, cette même fuite assure qu’il proposera un système de caméras arrière dont le grand protagoniste sera un capteur Sony LYTIA LYT-900 de 50 MP avec une taille d’un pouce et une stabilisation optique de l’image (OIS). Cette caméra principale sera bien soutenue par un capteur grand angle ultra de 50 MP, par un capteur téléobjectif de 50 MP avec un zoom optique de 5x et par un capteur en forme de périscope de 50 MP avec un zoom optique de 3,2x et une distance focale de 75 millimètres qui fonctionnera également comme capteur macro.

Un autre détail du Xiaomi 14 Pro qui a également été révélé est son autonomie, car on s’attend à ce que ce nouveau haut de gamme premium de Xiaomi soit équipé d’une énorme batterie de 5 180 mAh avec une charge rapide câblée de 90W et une charge rapide sans fil de 50W.