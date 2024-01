Bonjour Tesla: regardez à quel point la voiture Xiaomi SU7 est capable de se conduire et de se garer sans l’aide du conducteur

C’était la rumeur la plus répandue de Xiaomi en 2023, et la dernière chose que la société a présentée pour terminer l’année en beauté : le Xiaomi SU7 est désormais une réalité, et avec lui, Xiaomi atteint son objectif le plus ambitieux avec son propre ‘Tesla’. Parce que le Xiaomi SU7 est également doté de conduite autonome, et on a déjà pu le voir en action.

Tesla a popularisé le concept de voitures autonomes dans les films et les livres futuristes, mais la technologie Xiaomi Pilot de la société promet d’évoluer dans le concept de conduite sans conducteur. Regardez comment le Xiaomi SU7 est capable de se garer tout seul.

Xiaomi Pilot et Xiaomi SU7

Lors de la présentation du VÉ, la marque chinoise a mis en avant les caractéristiques avancées du Xiaomi SU7, en insistant particulièrement sur ses capacités. Et l’une des caractéristiques les plus acclamées par le public a été celle du « Xiaomi Pilot », le système de conduite autonome créé par la société.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux chinois montre le potentiel de cette technologie Xiaomi Pilot : un conducteur s’approche de la Xiaomi SU7 dans un parking à plusieurs étages, active le guide autonome et laisse la voiture conduire seule. La voiture est capable de manœuvrer sans problème entre les étages, en évitant les obstacles et en cédant le passage à d’autres véhicules, jusqu’à se garer parfaitement.

Conduite autonome Xiaomi avec HyperOS

Comment fonctionne le système Xiaomi Pilot ? Xiaomi a été pionnière dans trois technologies clés : la technologie Adaptive BEV, le modèle fondamental de cartographie routière et la technologie Super-Res Occupancy Network. Ces technologies sont combinées en utilisant une énorme quantité de données provenant de capteurs avancés répartis dans toute la voiture, tels qu’un système laser LiDAR sur le toit, onze caméras haute définition, trois radars à ondes millimétriques et douze radars ultrasoniques sur le modèle Xiaomi SU7 Max.

Toutes ces données sont traitées en temps réel grâce à deux puces NVIDIA Orin de haute performance avec une puissance de calcul combinée de 508TOPS intégrée au véhicule, ce qui permet une conduite autonome comme celle que nous voyons dans la vidéo. Le SU7 fonctionne sous la direction du système d’exploitation HyperOS, le même système qui alimente déjà les téléphones mobiles Xiaomi, POCO et Redmi et bientôt plus de 200 appareils intégrés à l’écosystème de la marque.

