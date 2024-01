Ces 4 Samsung Galaxy haut de gamme sont également mis à jour avec le patch de sécurité de janvier

La mise à jour de sécurité de janvier est déjà disponible sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra avec le chipset Snapdragon d’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que sur les Galaxy Z Flip5 des États-Unis

La famille complète des Samsung Galaxy S22 reçoit la mise à jour Android de janvier 2024

Pendant qu’elle peaufine les détails pour la tenue de son premier Galaxy Unpacked de 2024, un événement qui aura lieu le 17 janvier prochain et lors duquel seront dévoilés ses nouveaux fleurons Premium, les Galaxy S24, Samsung continue de déployer le dernier patch de sécurité Android, celui du mois de janvier, sur plus de terminaux de son catalogue.

Ainsi, après avoir lancé la mise à jour de janvier 2024 sur les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, c’est maintenant au tour de son dernier smartphone pliable en forme de coquille, le Galaxy Z Flip5, et de ses vaisseaux amiraux d’il y a deux ans, les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Le patch de sécurité de janvier arrive sur les Galaxy S22 avec le processeur Qualcomm et sur les Galaxy Z Flip5

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, la marque sud-coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de janvier 2024 sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra équipés du chipset Snapdragon dans plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient, parmi lesquels la Tunisie, l’Égypte et les Émirats arabes unis, ainsi que sur les Samsung Galaxy Z Flip5 des États-Unis. Dans les deux cas, on s’attend à ce que cette nouvelle version du logiciel se déploie sur les modèles du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur les Samsung Galaxy S22 avec le chipset Qualcomm dans les régions mentionnées avec une version du firmware se terminant par DWL8 et sur les Galaxy Z Flip5 du pays nord-américain avec un numéro de build se terminant par BWL7.

Ces deux nouveaux firmwares incluent, comme il se doit, le patch de sécurité de janvier 2024, qui résout plus de 80 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité. Parmi celles-ci, un total de 75 ont été corrigées par Google, dont une a été considérée comme « critique », 68 autres ayant une importance élevée et les six restantes étant qualifiées de « modérées ».

Une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra et Galaxy Z Flip5 avec le dernier patch de sécurité Android en accédant au menu de votre smartphone, en allant dans la section Mise à jour du logiciel et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.