Comment transcrire des appels sur Android étape par étape et gratuitement

Dans ce guide, je vais vous expliquer quelles sont les options les plus recommandées pour transcrire des appels sur Android de manière simple et efficace.

Transcrire des appels sur Android peut être vraiment utile dans certains cas.

Grâce à l’utilisation des grands modèles de langage basés sur l’intelligence artificielle, la reconnaissance vocale est de plus en plus avancée et permet de profiter d’outils très fiables. En réalité, il existe un truc pour transcrire les messages vocaux sur WhatsApp sans trop de complications. Dans ce guide, je vais vous montrer trois façons de transcrire des appels sur votre téléphone Android, une méthode géniale pour enregistrer le contenu de vos conversations téléphoniques, au-delà de l’enregistrement d’appels sur Android. Ne le manquez pas!

Transcrire des appels avec les sous-titres automatiques

Dans certaines couches de personnalisation, notamment sur les appareils Pixel, vous trouverez une fonction intéressante : les sous-titres automatiques. Il s’agit d’un outil axé sur l’accessibilité et destiné aux utilisateurs ayant des problèmes d’audition. Bien que son objectif soit différent, cet outil peut vous aider à transcrire des appels.

Pour l’activer sur votre appareil, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application des paramètres. Appuyez sur Accessibilité pour accéder à cette section. Faites défiler le menu des options jusqu’à la section des sous-titres. Appuyez sur Sous-titres automatiques. Sur cet écran, activez les sous-titres automatiques sur votre appareil.

Remarquez que dans la partie inférieure se trouve la sous-section des Paramètres. Vous pourrez y configurer les langues correspondantes. Je vous recommande de choisir celles que vous utilisez habituellement lors de vos conversations et, bien sûr, celles qui sont disponibles.

Transcrire des appels depuis un autre téléphone avec la Transcription instantanée

Une autre possibilité que je vous propose est d’utiliser l’outil Transcription instantanée. Dans ce cas, vous devrez effectuer la procédure à partir d’un autre téléphone portable, qui servira de dispositif de capture et affichera la conversation à l’écran.

La transcription instantanée est une application intégrée à certains appareils et donc, vous n’avez pas besoin de la télécharger. Si vous ne la trouvez pas, sachez qu’elle est disponible gratuitement sur le Play Store. Une fois installée, suivez ces étapes :

Accédez aux paramètres du téléphone et sélectionnez Accessibilité. Trouvez Transcription instantanée dans la liste. Appuyez sur Ouvrir Transcription instantanée. Une fois l’outil ouvert, sélectionnez la langue en bas de l’écran et activez la transcription. Approchez ensuite le téléphone de l’appareil où l’appel est effectué. N’oubliez pas d’activer le haut-parleur ou le mode mains libres pour que le téléphone capturant l’audio n’ait pas de difficultés à comprendre ce qui est dit.

Comme il s’agit d’une application Google, elle permet de sauvegarder l’historique des transcriptions dans le cloud. Les textes résultant de ce processus seront associés à votre compte.

De plus, dans la section correspondante du menu d’accessibilité, vous verrez l’option d’ajouter un raccourci vers cet outil dans le tiroir des applications. Je vous recommande de le faire si vous prévoyez de l’utiliser fréquemment. Ainsi, vous l’aurez toujours à portée de main.

Transcrire des appels sur Android avec une application tierce

Il existe de nombreuses applications tierces qui vous permettent de convertir la voix en texte. Bien que la plupart fonctionnent très bien, il se peut que vous deviez payer pour transcrire des fichiers audio.

En plus de ce détail, il est également important de rappeler que certaines de ces applications utilisent le processus de transcription à partir de fichiers audio. Dans ce cas, il est préférable d’enregistrer l’appel d’abord, puis de passer l’audio à l’une de ces solutions.

Otter

Il s’agit d’une application qui permet de transcrire des réunions et d’autres conversations grâce à son système d’intelligence artificielle. Elle offre également la possibilité d’obtenir des notes claires et concises lors des vidéoconférences sur Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. La principale limitation est qu’elle fonctionne uniquement en anglais. Certains l’ont trouvée utile pour obtenir le texte de vidéos où cet idiome est utilisé avec une certaine clarté.

Télécharger | Google Play Store

Recap

Recap est une application qui vous permet, grâce à l’intelligence artificielle, d’enregistrer un audio, d’appliquer un processus de transcription et de résumer tout le contenu. Pour fonctionner, elle utilise la technologie Open AI Whisper, qui, bien qu’elle ne soit pas aussi connue que ChatGPT, est l’une des meilleures de son secteur.

Télécharger | Google Play Store

Enregistreur vocal

Comme son nom l’indique, cette application est un outil d’enregistrement de conversations. Vous pouvez l’installer sur un deuxième téléphone pour capturer les appels les plus importants. Ainsi, vos conversations seront enregistrées dans un fichier audio. Le meilleur ? L’application elle-même se charge de les convertir en texte.

Télécharger | Google Play Store