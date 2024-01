Avoir Android te rend-il moins attirant? L’iPhone est devenu un symbole de statut

87% des adolescents américains possèdent un iPhone, qui est considéré comme un symbole de statut dans le pays

Android est en dessous de l’iPhone aux États-Unis

La guerre culturelle entre Android et iPhone est toujours présente et semble vouloir persister pendant de nombreuses années. Chaque marque est associée à des valeurs, et l’iPhone bénéficie d’une réputation plus prestigieuse car Apple a réussi à transmettre une sensation d’exclusivité. En réalité, il est devenu un symbole de statut, du moins pour de nombreux jeunes américains.

L’iPhone domine aux États-Unis

Une récente vidéo TikTok le démontre. Un créateur de contenu interroge de jeunes femmes américaines et leur demande quelle note elles donneraient à un garçon qui a un score parfait dans tous les domaines (charisme, beauté, etc.), mais qui possède un téléphone Android. Les notes chutent drastiquement. Cela confirme l’idée que l’iPhone est un symbole de statut.

This TikToker asked women: if a guy is a 10/10, but he has an Android, what would his new rating be? 🤦‍♂️ iPhone is a status symbol. pic.twitter.com/bMChO9AjCp — Sami Fathi (@SamiFathi_) 26 décembre 2023

L’iPhone est un téléphone extrêmement populaire, mais il l’est encore plus dans son pays d’origine. Plus de la moitié des américains possèdent un iPhone, comme on peut le constater dans cet article, laissant l’autre moitié aux téléphones Android, parmi lesquels se distinguent Samsung, Motorola, Alcatel et maintenant Google Pixel, qui connaît une croissance remarquable sur le plan commercial.

Cependant, la prévalence de l’iPhone est encore plus remarquable chez les jeunes. Une étude réalisée par la marque américaine Piper Sandler a révélé que 87% des adolescents du pays possèdent un iPhone. Sa domination sur la génération Z est incontestable, cette dernière faisant preuve d’une loyauté exacerbée envers Apple.

Le dernier modèle est l’iPhone 15. Ce dispositif se vend mieux que ses prédécesseurs, bien que son succès ne puisse pas freiner la baisse des ventes de smartphones (aussi bien Android qu’iPhone) dans le monde entier. Nous achetons de moins en moins de téléphones portables.

Dans le reste du monde, l’iPhone jouit également d’une grande réputation et est considéré comme un symbole de statut, bien que pas aussi élevé qu’aux États-Unis. Le leader du marché mondial est Samsung. Apple vient ensuite, avec l’iPhone, en deuxième position. Le troisième rang est occupé par Xiaomi, suivi par Oppo et Vivo dans le TOP-5.