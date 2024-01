Regardez ce joli détail dans les icônes d’HyperOS et MIUI que vous avez peut-être manqué

En moyenne, nous passons environ 4 heures par jour sur notre téléphone portable – cela varie selon l’âge, les jeunes pouvant passer jusqu’à 7 heures. C’est beaucoup de temps passé sur un smartphone, et ce qui est curieux, c’est que nous pouvons facilement passer à côté de certaines choses même si nous le regardons toute la journée.

Une couche comme MIUI ou la plus récente HyperOS, basée sur Android 14, cache de nombreux éléments, fonctions et outils qu’il est très facile de négliger. Vous avez peut-être remarqué, ou peut-être pas, mais si vous utilisez un Xiaomi, Redmi ou POCO avec MIUI ou HyperOS, faites attention aux icônes des interfaces.

Le détail de l’animation des icônes Xiaomi de MIUI et HyperOS

Aujourd’hui, plus que jamais, avec la puissance même des modèles d’entrée, les icônes d’un système d’exploitation se déplacent et ajoutent une touche dynamique à l’interface utilisateur, la différenciant des autres. Et cela se produit dans MIUI et HyperOS.

Lorsque vous ouvrez une application sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO, ou que vous en sortez, vous n’avez peut-être pas remarqué que certaines icônes d’applications se rapprochent de vous. Cet effet s’appelle « animations des icônes d’application », et ajoute une touche dynamique à l’interface utilisateur, où l’arrière-plan et l’icône principale de l’application se comportent différemment, créant un effet visuel attrayant avec un zoom des éléments à l’intérieur de l’icône elle-même.

Une synergie entre l’animation et l’interaction

La magie de ces animations réside dans l’interaction parfaite entre l’arrière-plan et l’icône de l’application. Cette fonctionnalité est présente non seulement dans la dernière version de HyperOS, mais aussi dans MIUI – nous supposons que ce n’est pas seulement dans MIUI 14, bien que cela puisse être exclusif à la dernière version du système. Prenez-vous quelques secondes la prochaine fois que vous déverrouillerez votre téléphone pour les observer.

Avez-vous un téléphone avec MIUI ou même avec HyperOS, mais les animations ne fonctionnent pas ? Cela peut être dû au fait que vous possédez un modèle de Xiaomi, Redmi ou POCO compatible avec les deux couches, mais avec une version spéciale qui supprime ce genre d’effets d’animation ainsi que d’autres effets de transition, car le modèle de smartphone lui-même n’est pas très puissant et la couche elle-même se passe de ces éléments visuels pour ne pas affecter les performances du téléphone.

Via | Xiaomiui