Trois anciens employés de Bose ont créé les écouteurs parfaits à porter pendant que vous dormez.

Les anciens employés de Bose N.B. Patil, Charles Taylor et Brian Mulcahey ont créé une entreprise appelée Ozlo et le premier appareil qu’ils vont mettre sur le marché est une version améliorée des écouteurs Sleepbuds

Les Ozlo Sleepbuds héritent du design des écouteurs originaux de Bose

Les écouteurs sans fil sont devenus l’un des gadgets indispensables pour de nombreux utilisateurs, surtout parce que beaucoup les utilisent comme une aide pour s’endormir chaque nuit, en utilisant généralement des applications de bruit blanc pour écouter des sons relaxants à travers eux et s’endormir.

Eh bien, dans ce sens, nous venons d’apprendre que trois anciens employés de la marque d’écouteurs et de haut-parleurs Bose veulent dominer cette niche de marché et pour y parvenir, ils ont créé les écouteurs parfaits à porter pendant que vous dormez.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Ozlo Sleepbuds, des écouteurs conçus pour votre repos

Comme nous le révèle The Verge, les trois anciens employés de Bose N.B. Patil, Charles Taylor et Brian Mulcahey viennent de fonder une nouvelle entreprise appelée Ozlo et le premier produit qu’ils vont commercialiser sous leur nouvelle marque est les Ozlo Sleepbuds, des écouteurs sans fil conçus pour vous aider à vous endormir.

En réalité, ces trois anciens employés de Bose ont racheté la marque Sleepbuds directement à Bose, car cette entreprise a lancé les premiers écouteurs de ce type il y a environ cinq ans.

Les Ozlo Sleepbuds sont des écouteurs sans fil qui héritent du design des Bose Sleepbuds originaux, car ils ont des embouts similaires aux « StayHear » de Bose et une boîte de chargement circulaire avec un port de chargement USB-C, la seule différence à première vue étant le changement de logo de Bose par celui d’Ozlo.

Mais si nous ouvrons cette boîte, nous voyons qu’elle est en réalité plus avancée que celle des Bose Sleepbuds, car elle comprend des capteurs de lumière, de son et de température que la marque utilise pour comprendre votre environnement de sommeil et savoir quels facteurs pourraient vous empêcher de bien dormir la nuit. À cet égard, Ozlo a confirmé que ses Sleepbuds sont dotés d’une « technologie de détection biométrique pour surveiller vos mouvements et votre respiration pendant que vous êtes allongé dans le lit, afin de déterminer quand vous vous êtes endormi et d’aider à comprendre vos phases de sommeil ».

Toutes ces informations collectées par Ozlo sont stockées localement et ne sont pas automatiquement transmises à un service de stockage en nuage, bien que l’utilisateur puisse les partager manuellement avec des plateformes telles que Android Health Connect ou Apple Health grâce à l’application native développée pour Android et iOS.

Mais, sans aucun doute, la grande différence des Ozlo Sleepbuds par rapport aux Bose Sleepbuds originaux est que les premiers vous permettent également de jouer de la musique ou des podcasts, une option qui n’était pas disponible sur les écouteurs Bose, car ils ne jouaient que des sons de masquage pour vous aider à dormir.

De plus, les Ozlo Sleepbuds sont également équipés d’une batterie qui promet une autonomie d’environ 10 heures, plus que suffisante pour passer une nuit de sommeil. De plus, l’un des créateurs des Ozlo Sleepbuds, N.B. Patil, a confirmé qu’ils ont redessiné leurs écouteurs de sommeil avec un matériel plus récent que celui des Bose Sleepbuds.

La campagne de financement des Ozlo Sleepbuds a déjà récolté plus de 10 millions de dollars et ces écouteurs sont déjà disponibles à l’achat sur la plateforme de financement participatif Indiegogo avec un pack comprenant deux unités au prix de 438 dollars, environ 401 euros. De plus, vous pouvez également acheter une unité de ces premiers écouteurs Ozlo sur Kickstarter pour un prix de 229 dollars, soit environ 210 euros.