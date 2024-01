Comment étalonner la couleur de l’écran de votre téléphone Android étape par étape

Dans ce guide, je vais vous expliquer quelles sont les options disponibles pour calibrer l’écran de votre téléphone Android.

Certains modèles permettent de calibrer les couleurs de l’écran à partir des paramètres.

Dans ce guide, je vais vous expliquer comment calibrer la couleur de l’écran de votre téléphone Android de différentes manières. Les sections suivantes comprennent certaines des méthodes les plus recommandées pour rendre les images affichées sur votre appareil plus chaudes ou plus froides. De cette façon, vous pourrez ajuster l’expérience de visualisation de l’écran selon vos préférences. Ne manquez pas ça!

Calibrer la couleur de l’écran sur Android à partir des paramètres

Calibrer les couleurs de l’écran avec des applications tierces

Calibrer l’écran d’un téléphone Android n’est pas comme réparer un pixel mort. En réalité, il s’agit d’une procédure beaucoup plus simple à exécuter. C’est pourquoi la plupart des fabricants incluent une section dédiée à la calibration des couleurs dans les paramètres de l’appareil.

Par exemple, sur notre appareil de test, un Xiaomi 11T que j’adore car il me permet de profiter des meilleures astuces de MIUI, j’ai dû suivre ces étapes:

Aller dans les paramètres du téléphone. Ouvrir la section Écran. Accéder à la section Schéma de couleurs. Choisir un schéma de couleurs prédéfini. Activer l’option pour que le téléphone adapte automatiquement la tonalité de l’écran en fonction de l’environnement. Choisir manuellement la couleur de l’écran pour lui donner une teinte chaude ou froide, selon mes préférences.

Ce processus précédent est inclus dans ce guide à titre d’exemple de configuration habituelle proposée par les fabricants en ce qui concerne la calibration des couleurs de l’écran. Cependant, si vous n’avez pas de Xiaomi, de Redmi ou de POCO, vous devrez rechercher une section similaire sur votre appareil. Il est courant que des marques telles que Samsung permettent à l’utilisateur d’effectuer ce type de modifications des couleurs de l’écran.

N’oubliez pas que cette astuce est disponible non seulement sur certains téléphones, mais également sur les lecteurs multimédias avec Android TV ou Fire TV. En réalité, nous vous avons déjà expliqué comment calibrer l’écran sur un Fire TV. Si vous possédez cet appareil, je vous recommande de consulter le guide lié.

Si votre téléphone ne propose pas l’option de calibrer les couleurs, le contraste ou la luminosité, vous pouvez toujours utiliser des applications tierces. Cette section comprend certaines des meilleures applications pour ajuster les paramètres de l’écran, selon les critiques sur le Play Store.

Notez que dans la plupart des cas, ces applications appliquent une couche supérieure à l’écran, s’affichant en permanence au-dessus des autres applications. Cela peut augmenter la consommation de batterie ou affecter les performances dans certains cas. Cependant, si vous rencontrez des problèmes avec les couleurs de l’écran et que votre appareil ne vous offre pas la possibilité d’effectuer ces réglages dans les paramètres, il est judicieux de considérer l’installation de l’une de ces applications.

Calibrage de l’écran

L’application Calibrage de l’écran est la solution idéale pour améliorer la qualité visuelle de votre téléphone Android. En un seul clic, elle optimise l’écran en ajustant les niveaux de noir et de blanc pour une expérience plus nette et plus fluide. Son interface conviviale et son processus de calibration transparent rendent son utilisation très facile. De plus, elle est rapide et promet une calibration complète en seulement 13 secondes.

Télécharger | Google Play Store

Ajuster l’écran

Même si elle a été mise à jour pour la dernière fois en 2015, Ajuster l’écran reste actuellement l’outil parfait pour résoudre les problèmes d’écran teinté, selon de nombreux utilisateurs. Elle est très facile à utiliser. Tout d’abord, elle crée un filtre qui réduit la teinte des couleurs ou diminue la luminosité excessive. Ensuite, elle utilise la fonction Test de l’écran pour visualiser les résultats du filtre et détecter les pixels morts. De plus, elle intègre une fonctionnalité amusante appelée Effet de filtre, avec l’option Effet Scanline, qui transforme l’écran pour simuler un moniteur CRT, ajoutant une touche créative à votre expérience visuelle.

Télécharger | Google Play Store

Calibration de l’écran et de l’affichage

Calibration de l’écran et de l’affichage simplifie l’amélioration de votre écran Android en un seul clic. Cette application légère n’a pas besoin de rooter votre Android et offre une calibration uniforme de tous les pixels, offrant une qualité visuelle optimale. De plus, elle améliore la résolution de l’écran tactile. Son interface simple et conviviale permet une calibration rapide, avec des résultats visibles instantanément.

Télécharger | Google Play Store