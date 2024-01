Xiaomi clarifie la polémique et les ‘fakes’ sur le prix de sa voiture Xiaomi SU7

Il y a une semaine, juste la dernière de 2023, nous avons enfin vu dans toute sa splendeur la Xiaomi SU7, la voiture de Xiaomi, après un an de rumeurs, de fuites et d’informations officielles au compte-gouttes. Nous l’avons examinée en profondeur, en apprenant beaucoup de ses données et caractéristiques techniques, sauf ce qui intéressait le plus les autres fabricants de véhicules électriques : le prix.

Pendant des mois, nous avons vu des experts et des fuites spéculer sur le prix de la SU7, mais force est de constater que aucune de ces données n’était officielle. Combien coûte la voiture Xiaomi ? Pour le moment, cela seuls ses créateurs le savent.

Le prix officiel de la Xiaomi SU7

Même si elles ont été officiellement présentées avec toutes leurs caractéristiques techniques respectives, les Xiaomi SU7 et SU7 Max n’ont toujours pas de prix de vente conseillé ni de date de disponibilité sur le marché, ce qui ne fait qu’alimenter les rumeurs.

Sur deux des réseaux sociaux les plus populaires en Chine, Weibo et WeChat, plusieurs chiffres ont été dévoilés concernant le coût de chaque voiture pour l’utilisateur final, et certains « leaksters » affirment qu’ils partiront de 369 000 yuans (environ 47 310 euros), ou de 599 000 yuans (environ 76 800 euros).

En regardant les concurrents les plus directs de la Xiaomi SU7 Car, il y a des modèles comme la Dacia Spring pour 20 000 euros, ou déjà des voitures plus grandes à 5 portes comme la Citroen e-C4 à 37 000. Et comme c’est généralement le cas, les Tesla sont plus chers et commencent généralement à plus de 40 000 euros, ce qui signifie que le prix de la Xiaomi Car devrait être inférieur à celui des voitures d’Elon Musk. Et compte tenu du fait que Xiaomi a toujours été l’exemple même de prix très ajustés, il serait étrange que ce ne soit pas le cas.

Seule Xiaomi sait combien coûte et quand sort la voiture SU7

Pour contredire toutes les rumeurs qui ont circulé jusqu’à présent, le directeur des relations publiques de Xiaomi, Wang Hua, a publié ce message sur Weibo :

« Jusqu’au lancement officiel de la voiture électrique de Xiaomi, toutes les informations et affiches avec des variantes et des prix sont fausses ».

Cela est dû au fait que, comme l’a spécifié le directeur, Xiaomi n’a pas encore définitivement décidé des prix ni de la date de vente, donc personne ne peut réellement le savoir et ils pourraient toujours changer à la dernière minute.