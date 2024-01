Les meilleures applications pour iPhone pour commencer 2024 selon Fran Besora

Nous recueillons les meilleures applications pour iPhone pour bien commencer 2024

Nous allons vous dresser une liste des meilleures applications pour iPhone afin que vous puissiez commencer 2024 du bon pied, et je ne parle pas du défi d’activité pour les utilisateurs d’Apple Watch qui a commencé le premier jour de janvier. Je parle d’applications qui vous aideront à atteindre vos objectifs, par exemple.

Tout au long de cet article, nous vous présenterons les meilleures applications pour bien commencer 2024, afin que vous puissiez développer de nouvelles habitudes, atteindre vos objectifs, ainsi que faire plus de sport grâce, en partie, à l’Apple Watch. Cependant, certaines de ces applications ne nécessitent pas la montre d’Apple.

Strides: commencez à développer de nouvelles habitudes

J’utilise Strides depuis quatre ans et je n’ai pas trouvé d’application de suivi des habitudes meilleure que celle-ci. Elle possède toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’une application de suivi des habitudes, comme la possibilité de créer des habitudes en série, mais aussi l’option d’assigner des objectifs spécifiques aux habitudes ou d’indiquer qu’il s’agit d’une mauvaise habitude, pour laquelle votre objectif sera de ne pas la faire.

Strides se distingue également par toutes les statistiques qu’elle fournit. Elle dispose d’une vue calendrier qui affiche votre progression mensuelle, ainsi que votre progression générale, vos séries, etc. De plus, elle comprend des tendances et une vue pour suivre votre progression quotidienne.

Enfin, Strides est compatible avec Apple Health pour compléter automatiquement vos habitudes et bénéficie d’une excellente synchronisation avec iCloud. Lorsque vous complétez une habitude sur votre iPhone, par exemple, elle est également marquée dans le cadran de l’Apple Watch. C’est pure magie.

Gentler Streak: les pauses font également partie d’une vie saine

Gentler Streak est une autre application que j’utilise depuis des années. C’est une application de fitness qui vous permet de rester actif de manière saine, en incluant les jours de repos comme faisant partie de votre routine. Et après tout ce temps, je dois dire que cela fonctionne, car cette application y parvient de manière étonnante.

Gentler Streak est basée sur une ligne d’activité où les points se connectent. Chaque point représente un entraînement et chaque ligne représente l’effet provoqué. Ces connexions ne doivent pas être trop en dessous ou trop au-dessus de cette ligne d’activité. Si vous parvenez à la maintenir toujours au centre, vous progresserez de manière adéquate.

Gentler Streak dispose également d’une application pour l’Apple Watch et récupère toutes les données de l’application Santé d’Apple en respectant notre vie privée. Si vous souhaitez commencer à être plus actif en 2024, mais progressivement et dans le but d’avoir une vie plus saine, c’est l’application que vous recherchez.

Enfin, elle comprend une section appelée Bien-être, où vous pouvez voir comment vous vous sentez chaque jour en vous levant. Selon les données qui apparaissent dans cette section, l’application vous recommandera les exercices que vous devez faire pour rester dans votre ligne d’activité, en incluant également le repos.

Journal d’Apple: commencer à écrire un journal n’a jamais été aussi facile

Après avoir été retardée et ne pas avoir été publiée le jour de son lancement, Apple a lancé sa nouvelle application Journal sur iOS 17.2 en décembre 2023. Une nouvelle application qui se distingue par sa simplicité d’utilisation, ce qui incite à écrire des entrées au quotidien. Sans aucun doute, si vous voulez commencer le journal, l’application native est le meilleur choix.

Les aspects qui la distinguent, comme nous l’avons mentionné, sont sa simplicité et sa facilité d’utilisation. L’application vous propose des suggestions que vous pouvez ajouter à chaque entrée, comme des entraînements, des photos prises ou de la musique écoutée pendant la journée. De plus, vous avez également une série de questions auxquelles vous pouvez répondre sous forme d’entrée.

L’Apple Watch

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une application à proprement parler, l’Apple Watch est l’un des meilleurs compagnons pour commencer 2024 et avoir une meilleure année. Avec cet appareil d’Apple, vous avez un centre de santé à votre poignet, mais aussi pour vos notifications, votre musique et vos applications.

Avec l’Apple Watch, vous pouvez paramétrer tous vos entraînements et votre activité, ainsi que vos constantes comme la fréquence cardiaque, avec la possibilité de détecter des irrégularités qui ont sauvé de nombreuses vies, de mesurer l’oxygène dans le sang, le sommeil, les respirations par minute, la température et bien plus encore.