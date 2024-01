La barre de son la plus spectaculaire que j’ai testée coûte moins de 300 euros

Bose est un cran au-dessus d’autres marques comme Sony, JBL ou Samsung en termes de son

Cette barre de son Bose offre des performances spectaculaires pour toutes les tâches, que ce soit pour la musique ou le cinéma.

Vous aimeriez profiter d’une expérience cinématographique à domicile sans dépenser une fortune? Vous souhaitez une barre de son intelligente et élégante? Dans ce cas, je vous recommande de jeter un coup d’œil à la Bose Smart Soundbar 300, l’une des meilleures options du marché dans sa gamme de prix et un pas en avant par rapport aux autres modèles. Vous pouvez l’obtenir pour moins de 300 euros sur Amazon ou chez PcComponentes.

Bose se démarque depuis de nombreuses années dans le domaine du son professionnel par rapport à d’autres fabricants tels que Sony, JBL ou Samsung (ce dernier s’est récemment joint). Le fabricant américain est au niveau de Sonos en termes de son et de connectivité. Cette barre de son vous surprendra car vous n’aurez pas besoin d’un caisson de basses pour obtenir un son complet et riche en graves.

Bose Smart Soundbar 300

Apportez un son de cinéma chez vous avec cette barre Bose

La Bose Smart Soundbar 300 est une barre de son compacte et puissante, mesurant seulement 5 cm de hauteur, qui s’adapte parfaitement à n’importe quel espace. Elle a un design en noir mat avec une grille métallique sans joints, lui donnant un aspect moderne et sophistiqué. Son installation est très simple, il vous suffit de la connecter à votre téléviseur avec un câble HDMI ou une entrée optique, et de suivre les étapes de l’application Bose Music.

L’un des principaux avantages de cette barre de son est qu’elle est équipée d’assistants vocaux intégrés tels que Amazon Alexa et Google Assistant, qui vous permettent de contrôler le son, la télévision et d’autres appareils de votre maison.

Passons à ce qui importe vraiment, le son. Grâce à ses quatre transducteurs à large bande et son tweeter central, cette barre de son offre un son spacieux, équilibré et détaillé, qui vous fera vous sentir comme au cinéma. Les dialogues sont clairs et nets, les effets sont perçus avec précision et les graves sont profonds et puissants, grâce à la technologie QuietPort qui élimine la distorsion.

La Bose Smart Soundbar 300 vous offre également une grande variété d’options de connectivité, pour que vous puissiez écouter votre musique préférée depuis n’importe quelle source. Vous pouvez connecter votre appareil à la barre de son via Bluetooth et WiFi sans fil. Si vous avez besoin de câbles, vous pouvez le faire via son port HDMI ARC ou son entrée optique. Vous pouvez également connecter un caisson de basses externe à son port dédié.

Si vous souhaitez un son encore plus complet et enveloppant, vous pouvez connecter d’autres enceintes Bose sans fil en mode surround. De cette façon, vous créerez un véritable son de cinéma à domicile en 5.1 canaux ou avec encore plus de canaux.

Bose Smart Soundbar 300

Cette barre de son Bose est une option bien plus durable, de meilleure qualité et avec un son plus spectaculaire que d’autres que l’on trouve sur le marché. La qualité a un prix, c’est pourquoi elle peut sembler un peu chère, mais pour moins de 300 euros que nous avons vu de nombreuses fois, c’est un achat plus que recommandé.