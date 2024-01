Evolution du filigrane de la caméra Xiaomi : Un voyage de 7 ans

Xiaomi, pionnier de l’industrie des smartphones, a constamment repoussé les limites de l’innovation. Un aspect souvent négligé de leurs appareils est le filigrane de l’appareil photo – une petite mais importante fonctionnalité qui a connu une évolution remarquable depuis ses débuts avec le Mi 6 en 2017.

L’ère du Mi 6 (2017)

En 2017, Xiaomi a introduit le filigrane de l’appareil photo avec le Mi 6, présentant une icône à double caméra accompagnée du texte « SHOT ON MI 6 » et « MI DUAL CAMERA ». À cette étape, les utilisateurs avaient un contrôle limité, avec un paramètre unique pour activer ou désactiver le filigrane et aucune option de personnalisation.

La touche unique du MI MIX 2 (2017)

Le MI MIX 2, présenté plus tard en 2017, a adopté une approche différente. Il présentait le logo MIX aux côtés du texte standard « SHOT ON MI MIX 2 », se distinguant ainsi comme le seul téléphone Xiaomi avec une seule caméra à arborer un filigrane.

Personnalisation avec le MIX 3 (2018)

En 2018, Xiaomi a dévoilé le MIX 3, apportant une mise à niveau importante au filigrane de l’appareil photo. Les utilisateurs pouvaient désormais personnaliser le filigrane en ajoutant jusqu’à 60 caractères de texte ou un emoji dans la section précédemment occupée par « MI DUAL CAMERA ». De plus, le passage de « MI DUAL CAMERA » à « AI DUAL CAMERA » reflétait l’intégration par Xiaomi de fonctionnalités d’intelligence artificielle dans leurs systèmes de caméra.

La révolution des trois caméras (2019)

Avec la série Mi 9 en 2019, Xiaomi a embrassé la tendance des multiples caméras arrière. Le logo du filigrane sur les téléphones à trois caméras présentait désormais trois icônes de caméra. La série CC9 a introduit un filigrane pour l’appareil photo avant, présentant le logo CC et le texte « SHOT ON MI CC9 », remplaçant l’icône DUAL CAMERA par le logo CC.

Merveilles à quatre et cinq caméras (2019)

À la fin de l’année 2019, Xiaomi a dévoilé des modèles avec quatre et cinq caméras arrière. Chaque modèle affichait le nombre respectif d’icônes de caméra dans le filigrane. Notamment, la série Mi Note 10, avec cinq caméras, présentait une icône de cinq caméras.

Le jalon des 108 MP du MIX ALPHA (2019)

Le révolutionnaire Xiaomi MIX ALPHA, introduit en 2019, a marqué un jalon en tant que premier téléphone avec un appareil photo de 108 MP. Son filigrane présentait un logo ressemblant à ‘108’ aux côtés d’un symbole alpha, mettant en évidence les capacités de pointe de l’appareil photo de l’appareil.

Filigranes repensés (2020)

En 2020, Xiaomi a apporté d’importants changements aux filigranes, remplaçant les anciennes icônes par des symboles circulaires adjacents. Parallèlement, le texte « AI DUAL CAMERA » a été supprimé, offrant un aspect plus épuré au filigrane.

Nouvelles fonctionnalités pour le Xiaomi 12S Ultra (2022)

Le développement le plus récent de la saga du filigrane de l’appareil photo Xiaomi est survenu avec la sortie du Xiaomi 12S Ultra en 2022. Les téléphones équipés d’objectifs d’appareil photo Leica sont désormais dotés d’un filigrane positionné sous la photo. Ce filigrane repensé, affiché sur une barre blanche ou noire, comprend les spécifications de l’appareil photo, le nom du dispositif et le logo Leica.

Simplification à travers les marques (2022)

Dans un souci de simplicité, Xiaomi a rationalisé les filigranes sur les téléphones POCO, REDMI et XIAOMI en supprimant l’icône du nombre de caméras, ne présentant désormais que le nom du modèle.

Notre avis

En suivant l’évolution du filigrane de l’appareil photo de Xiaomi du Mi 6 au 12S Ultra, il devient clair que cette fonctionnalité en apparence mineure a connu des améliorations importantes, reflétant à la fois les avancées technologiques et l’engagement de Xiaomi à offrir aux utilisateurs une expérience de smartphone personnalisée et évolutive. Le passage des filigranes de base aux options personnalisables et à l’intégration des spécifications des objectifs Leica démontre la dévotion de Xiaomi à l’innovation dans le domaine de la photographie mobile.