La montre intelligente utilisée par les Rois Mages ne coûte que 150 euros avec cette super offre

Il s’agit de la smartwatch Pro la plus recommandée et achetée par nos lecteurs au cours de la dernière année

L’Amazfit GTR 3 Pro est comparable à d’autres montres coûtant plus de 300 euros de marques telles que Garmin

Vous voulez une montre intelligente puissante comme une Apple Watch, mais avec un écran plus grand, plus de polyvalence et de compatibilité ? Eh bien, l’Amazfit GTR 3 Pro est votre prochain achat, car vous pouvez l’obtenir en promotion pour 149,99 euros sur Amazon en utilisant un coupon de réduction de 50 euros. Sinon, vous pouvez vous le procurer pour environ 135 euros sur AliExpress jusqu’à épuisement des stocks.

Il fait partie des meilleures montres intelligentes du marché actuel, il est donc très probable qu’il soit l’une des montres utilisées par les Rois Mages d’Orient pour se guider à travers les cieux cette nuit de l’Épiphanie. Obtenez-le et sentez-vous comme un véritable Roi Mage dans vos aventures à la campagne, lors de vos entraînements ou dans votre vie quotidienne. C’est l’une des grandes montres du catalogue de Xiaomi/Amazfit.

Obtenez la montre des Rois Mages pour moins de 150 euros

L’Amazfit GTR 3 Pro est une smartwatch qui allie design, fonctionnalité et performances. C’est le compagnon idéal pour les sportifs qui veulent suivre leur activité physique, leur santé et leur bien-être en détail. Avec un écran Amoled de 1,45 pouce, une batterie longue durée (environ 12 jours) et un système d’exploitation Zepp OS, l’Amazfit GTR 3 Pro offre une expérience utilisateur fluide.

Parmi ses principales caractéristiques, soulignons les plus de 150 modes sportifs adaptés à différents types d’exercices, que ce soit la course, la natation, le cyclisme, le yoga, le golf ou le ski. La montre enregistre avec précision les données de chaque entraînement, telles que la distance, le rythme ou la cadence, les calories brûlées, la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang ou le niveau de stress. Elle dispose également d’un altimètre barométrique qui mesure l’altitude et la pression de l’air, ce qui en réalité l’idéal pour les sports de montagne.

Mais l’Amazfit GTR 3 Pro n’est pas seulement une smartwatch pour les sportifs, c’est aussi pour les aventuriers. Grâce à sa compatibilité avec 5 systèmes de navigation par satellite (GPS, GLONASS, Galileo, BDS et QZSS), la montre offre un suivi précis de l’itinéraire et de la position. Ainsi, l’utilisateur peut explorer de nouveaux endroits sans se perdre, ou revenir facilement à son point de départ. De plus, la montre est équipée d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés, ce qui permet de passer et de recevoir des appels Bluetooth sans avoir besoin de sortir son téléphone de sa poche.

La montre Amazfit GTR 3 Pro est sans aucun doute une smartwatch qui a tout pour plaire. Tellement qu’elle pourrait être la smartwatch utilisée par les Rois Mages pour s’orienter lors de la nuit de distribution des cadeaux. Avec sa boussole numérique, son écran haute définition et sa résistance à l’eau et à la poussière, la montre les aiderait à trouver le chemin le plus rapide et le plus sûr pour arriver à chaque foyer. De plus, avec sa fonction de stockage de musique et de contrôle à distance de l’appareil photo, les Rois Mages pourraient agrémenter leur voyage avec leurs chansons préférées et capturer les meilleurs moments de leur mission magique.