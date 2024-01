Ce joli smartphone a exactement ce dont tu as besoin et est spectaculaire pour seulement 179 euros

Le realme 10 est à nouveau en baisse de prix sur Amazon, il est à toi pour seulement 179,99 euros. Vous obtenez le modèle mondial, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Gardez à l’esprit qu’il est sorti en vente pour 279 euros, cette réduction de 100 euros est plus qu’intéressante.

L’écran de ce realme 10.

Notre protagoniste est un smartphone milieu de gamme qui n’a besoin de rien, un appareil capable de rivaliser avec les recommandés terminaux de Xiaomi. Il arrive avec un écran coloré qui se déplace rapidement, un processeur qui ne vous décevra pas et une caméra principale de 50 mégapixels, entre autres choses. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce dispositif chinois.

Ce realme a tout ce dont vous avez besoin

Tout le monde n’a pas besoin d’un haut de gamme, certains recherchent simplement un téléphone sécurisé qui leur permet d’effectuer les tâches quotidiennes. Avec ce realme, vous pourrez profiter de vos applications préférées et vous déplacer facilement, grâce au Helio G99. Nous parlons d’un bon processeur, un cerveau très compétent qui est livré avec 8 Go de RAM.

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33W

NFC et prise jack pour les écouteurs

Son écran, qui bénéficie de la technologie AMOLED, atteint les 6,4 pouces et se déplace en douceur grâce à ses 90 Hz de rafraîchissement. Le design de ce realme n’est pas en reste, avec des bords plats et un dos qui attire les regards. Il a beaucoup de personnalité, ce qui est appréciable dans un marché rempli de terminaux très similaires.

Nous trouvons deux caméras à l’arrière de ce realme 10, un double capteur que vous pourrez utiliser dans de nombreux scénarios. N’ayez pas peur de faire ressortir l’artiste qui est en vous, vous pourrez prendre des photos plus qu’agréables. D’autre part, à l’avant, une caméra de 13 mégapixels pour vos selfies, TikToks ou tout ce qui vous passe par la tête.

➡️ Voir l’offre realme 10 (128 Go)

Vous trouverez peu de smartphones aussi équilibrés que celui-ci pour moins de 180 euros, n’oubliez pas cela. Si vous voulez un téléphone joli, performant, avec des caméras plus qu’intéressantes et une batterie qui tient la route, vous savez ce que vous devez faire. L’offre pourrait se terminer à tout moment.