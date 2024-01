Ces 2 nouveaux appareils de Xiaomi arriveront sur le marché mondial aux côtés des Redmi Note 13

Lors de l’événement de lancement des nouveaux Redmi Note 13, la nouvelle montre intelligente de la marque, la Redmi Watch 4, ainsi que leurs nouveaux écouteurs sans fil, les Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro, seront également présentés.

Redmi Watch 4 et Redmi Buds 5 seront les prochaines tendances du géant chinois à venir sur le marché mondial.

En plus de finaliser les détails pour l’arrivée de ses nouveaux fleurons premium, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, sur les autres marchés mondiaux, le géant chinois concentre également ses efforts sur la préparation du lancement de sa nouvelle génération de terminaux de milieu de gamme sous la marque Redmi, les Redmi Note 13, sur le marché mondial.

Eh bien, une récente fuite vient de confirmer que les Redmi Note 13 ne seront pas seuls, car Xiaomi prévoit d’annoncer lors de cet événement deux autres appareils qui seront bientôt disponibles à l’achat en France.

Redmi Watch 4 et Redmi Buds 5 arriveront sur le marché mondial le 15 janvier 2024

Xiaomi organisera un événement de lancement mondial le lundi 15 janvier 2024, lors duquel il annoncera les nouveaux Redmi Note 13 et les derniers gadgets qui ont été présentés en Chine ces derniers mois en 2023: sa nouvelle montre intelligente, la Redmi Watch 4 et sa nouvelle gamme d’écouteurs sans fil, les Redmi Buds 5.

La Redmi Watch 4 est la montre intelligente la plus avancée de la marque Redmi à ce jour, car elle remplace le plastique par du métal, en optant pour un boîtier en aluminium doté d’une couronne rotative taillée en diamant et qui peut être associée à des bracelets de différents styles, tels que métalliques, en nylon, en cuir ou en silicone, qui sont facilement interchangeables.

En ce qui concerne ses caractéristiques, il est important de souligner que la Redmi Watch 4 dispose d’un grand écran AMOLED de 1,97 pouces avec une résolution de 390 x 450 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 hertz et une luminosité maximale de 600 nits, avec une batterie de 420 mAh avec charge rapide qui garantit une autonomie de 20 jours avec une utilisation normale et de 7 jours en cas d’utilisation plus intensive de la montre et avec HyperOS, la nouvelle couche de personnalisation de la marque basée sur Android, en tant que système d’exploitation.

En plus de sa nouvelle montre intelligente, Xiaomi présentera également, avec les Redmi Note 13, sa nouvelle gamme d’écouteurs entièrement sans fil, qui comprendra deux modèles: les Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro.

Les deux appareils adopteront un design classique avec les célèbres embouts en silicone, ils auront une protection IP54 contre l’eau et la poussière et disposeront d’une annulation active du bruit qui variera d’un modèle à l’autre. Ainsi, le modèle de base disposera d’une annulation du bruit de jusqu’à 46 dB, tandis que sur les Redmi Buds 5 Pro, cette annulation sera de jusqu’à 52 dB.

De plus, les Redmi Buds 5 Pro seront équipés d’une double unité comprenant un tweeter céramique piézoélectrique de 10 millimètres et un driver dynamique plaqué en titane de 11 millimètres, ils seront compatibles avec l’audio spatial et auront une grande autonomie, car, selon la marque, vous pourrez profiter de 38 heures de batterie en utilisant l’étui de charge, de 10 heures de lecture continue sans ANC activé et de 6,5 heures avec l’annulation active du bruit activée.

Bien que les prix officiels de la Redmi Watch 4 et des Redmi Buds 5 sur le marché mondial n’aient pas encore été dévoilés, il est prévu que la nouvelle montre intelligente de la marque soit proposée à un prix compris entre 80 et 100 euros et que la version Pro des nouveaux écouteurs de la marque coûte entre 60 et 90 euros. Quoi qu’il en soit, il ne reste plus qu’à attendre un peu plus d’une semaine pour connaître tous les détails de l’arrivée des Redmi Watch 4 et Redmi Buds 5 en France.