Ce petit vient de confirmer qu’il sera le premier Xiaomi à avoir la version HyperOS Global préinstallée en usine

HyperOS est une réalité et sera une tendance à mesure qu’elle se déploiera dans tout l’écosystème Xiaomi d’ici 2024. Mais d’abord, ce sont les smartphones, et si la série Xiaomi 13 a été la première en Chine à être livrée avec HyperOS préinstallé, nous connaissons déjà quel est le premier smartphone qui aura la version globale. Et ce n’est pas un Xiaomi en tant que tel, mais un POCO.

Plus précisément, le POCO X6 Pro, que nous verrons bientôt officiellement présenté, aura cet honneur. Et il ne reste que quelques jours avant que le POCO X6 Pro et ses compagnons, le X6 et le M6 Pro, ne soient mis en vente dans le monde entier.

POCO X6 Pro, le premier avec HyperOS Global

Avec la retraite de MIUI, plusieurs modèles de téléphones Xiaomi, Redmi et POCO bénéficient déjà de la mise à jour HyperOS Global. Mais Xiaomi a confirmé que son POCO X6 Pro serait le premier appareil à arriver directement avec HyperOS à bord, préinstallé en usine et prêt à être utilisé dès que l’appareil s’allume. Ces dernières heures, la société a également révélé les chipsets de la gamme X6 et celui du POCO M6 Pro.





Le site web de Xiaomi France mentionne déjà une bannière des téléphones, révélant les spécifications des X6 comme le processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra équipant le X6 Pro et le Snapdragon 7s Gen 2 du X6.

Une semaine intense s’annonce donc, puisque le 11 janvier prochain, nous assisterons à la présentation officielle du POCO X6, du X6 Pro et du POCO M6 Pro. Et 4 jours plus tard, le 15 janvier, nous pourrons voir la version mondiale du Redmi Note 13 Pro+, du Redmi Note 13 Pro et du Redmi Note 13 5G, ainsi que la Redmi Watch 4 et les Redmi Buds 5 et Buds 5 Pro.

Source : Gizchina