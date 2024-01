Les dernières nouveautés de Xiaomi : un lecteur d’ebooks avec une couverture magnétique et une batterie pouvant durer près de 2 mois d’utilisation, que nous souhaitons en cadeau des Rois.

Quand nous disons que l’écosystème Xiaomi est très vaste, c’est le cas. En réalité, il inclut même l’industrie automobile grâce au Xiaomi SU7. Mais aujourd’hui, nous allons parler d’un produit plus simple : un lecteur d’e-books ou de livres électroniques avec une batterie qui dure littéralement des mois.

Et le dernier né de Xiaomi s’appelle Xiaomi e-book reader 7″, un lecteur d’e-books qui est livré avec son propre étui intégré et un éclairage LED rétro-éclairé à encre numérique. Et comme toujours : à un prix fou.

Xiaomi e-book reader 7″, le Kindle de Xiaomi

Le Xiaomi e-book reader 7″ possède un écran de 7 pouces avec la technologie e-Ink Carta 1200, ce qui garantit une résolution de 1680 x 1264 pixels et une densité de 300 PPI. L’écran est équipé d’un rétro-éclairage LED avec 32 niveaux de luminosité et de température de couleur, qui s’adapte automatiquement aux conditions ambiantes. De plus, l’appareil prend en charge la rotation automatique à 360 degrés de l’écran, grâce à un capteur de gravité intégré, ce qui signifie que si vous voulez lire par exemple une bande dessinée en format paysage, il vous suffit de tourner l’appareil.

Avec un poids de seulement 166 grammes, l’e-reader a des boutons physiques sur le côté droit pour tourner les pages et accéder aux paramètres. La partie arrière de l’appareil a une surface irrégulière, ce qui augmente le confort et la prise en main. En termes de performances, le Xiaomi e-book reader 7″ est alimenté par un processeur quad-core dédié à l’écran e-Ink, avec 2 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

L’appareil fonctionne sous Android 11 et dispose de plusieurs applications adaptées à l’écran e-Ink, telles que WeChat Reading, Himalaya et d’autres. L’appareil est également compatible avec plusieurs formats de fichiers tels que PDF, TXT, EPUB, et bien d’autres.





Android, son propre étui et une batterie pendant presque 2 mois

En ce qui concerne la connectivité, le Xiaomi e-book reader 7″ est compatible avec le Wi-Fi bi-bande 2,4 GHz/5 GHz et le Bluetooth 5.2, ce qui permet de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs pour écouter des livres audio ou de la musique. L’e-book dispose également d’un port USB de Type-C, qui permet le transfert de fichiers et la charge rapide.

Enfin, la batterie du lecteur de livres électroniques est de 1200 mAh et prend en charge l’optimisation de la consommation d’énergie dans tout le système, ce qui garantit environ 40 heures de temps de lecture avec une seule charge. De plus, l’appareil est livré avec son propre étui magnétique, ce qui vous évite d’avoir à en acheter un autre. Le meilleur, c’est que l’étui a une batterie intégrée de 1950 mAh, ce qui prolonge l’autonomie jusqu’à 7 semaines sans avoir besoin de le recharger.





Le Xiaomi e-book reader 7″ est sorti aujourd’hui, le 5 janvier, en Chine, avec un prix de départ de 1399 yuans, soit environ 180 euros. Pour le moment, on ne sait pas si l’appareil sera également disponible sur d’autres marchés, mais nous aimerions beaucoup qu’il arrive en Europe afin de pouvoir l’avoir en retard en cadeau de Rois.

Source : Xiaomitoday