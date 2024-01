L’application Gmail a enfin reçu la fonction que nous demandions depuis des années à Google

La nouvelle fonction s’appelle « Tout sélectionner ». Elle vous permet de marquer 50 e-mails en un seul clic

Supprimer de nombreux e-mails d’un seul geste sera plus facile

Vous pouvez maintenant sélectionner tous les e-mails d’une page dans Gmail. Les utilisateurs de Gmail ont supplié Google d’inclure une fonctionnalité permettant de marquer tous les e-mails dans l’application en un seul clic, et enfin cela est arrivé. « Tout sélectionner » vous permet de marquer 50 e-mails en une fois pour les supprimer en un coup, entre autres possibilités.

Voici comment sélectionner tous les e-mails

La première chose à faire est de vous connecter à l’application Gmail pour Android. Une fois à l’intérieur, que ce soit dans la boîte de réception, les envoyés ou toute autre boîte, vous pourrez sélectionner 50 e-mails en une seule fois. Maintenez un appuyé sur un e-mail pour que l’option apparaisse dans le coin supérieur droit de l’écran. Ensuite, cochez la case Tout sélectionner.

Notez que tous les e-mails envoyés, reçus ou de n’importe quelle boîte ne seront pas sélectionnés, seulement ceux de chaque page. Le maximum d’e-mails dans chacune est de 50, et il est impossible d’augmenter ce nombre, donc pour l’instant, il est toujours impossible de tous les sélectionner d’un seul geste. De toute façon, nous n’aurons plus besoin de les sélectionner individuellement.

Il se peut que vous ne puissiez pas encore le faire, car ces nouveautés ne sont généralement pas implémentées simultanément pour tous les utilisateurs. Si vous ne pouvez pas le faire, nous vous recommandons de mettre à jour l’application depuis le Play Store. Sinon, il faudra attendre sa mise en place, mais ne vous inquiétez pas, cela ne devrait pas tarder.

Il est curieux que l’une des fonctionnalités les plus demandées historiquement par les utilisateurs de l’application n’ait été mise en place qu’en 2024. Gmail est l’une des meilleures applications de messagerie, qui vous permet de télécharger rapidement tous vos messages reçus et devient de plus en plus sécurisée, il est donc étonnant que l’option Tout sélectionner n’ait été mise en place que maintenant.

Cette option était déjà disponible dans la version pour ordinateurs. Elle fonctionne de manière similaire : en cochant la case orientée dans le coin supérieur gauche de l’écran. En le faisant, tous les e-mails d’une page seront sélectionnés, qui, tout comme dans la version Android, sont de 50.