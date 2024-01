OpenAI veut que tu remplaces l’Assistant Google par ChatGPT sur ton mobile, et il a un plan pour y parvenir

La prochaine version de ChatGPT pour Android pourra être utilisée par défaut comme un assistant virtuel, remplaçant l’Assistant Google.

ChatGPT est le chatbot basé sur le puissant modèle linguistique d’OpenAI

Tandis que Google continue d’améliorer l’expérience avec l’Assistant Google en intégrant la technologie de Bard, ses concurrents cherchent des moyens d’essayer de attirer les milliards d’utilisateurs d’Android pour qu’ils utilisent leurs chatbots d’IA au lieu de celui de Google. OpenAI est l’une des entreprises les plus avancées dans ce domaine, et elle pourrait bientôt lancer un outil visant à renverser l’Assistant Google.

ChatGPT pourra être utilisé comme assistant par défaut sur Android

En examinant le code source de l’application ChatGPT pour Android, des indices suggèrent l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité dans l’application du chatbot d’OpenAI. Cette fonctionnalité permettrait de définir l’application comme assistant virtuel par défaut du système, remplaçant ainsi l’Assistant Google lui-même. Ainsi, lorsqu’on invoque l’assistant, au lieu de celui de Google, ChatGPT apparaît.

Android Authority a même pu modifier le code nécessaire pour activer cette option et montrer son fonctionnement. Dans la vidéo partagée, on peut voir comment en invoquant l’assistant virtuel du système, une animation correspondant à l’application ChatGPT apparaît.

Une fois la fonctionnalité disponible, les utilisateurs d’Android ayant installé l’application ChatGPT et ayant choisi l’application d’OpenAI comme assistant par défaut, pourront invoquer l’entrée vocale de ChatGPT depuis n’importe quelle application ou depuis l’écran d’accueil du système en maintenant enfoncé le bouton d’alimentation ou toute autre combinaison de touches choisie.

Ce n’est cependant pas la seule nouveauté sur laquelle OpenAI travaille pour son application. Un autre extrait de code suggère que, prochainement, ChatGPT offrira un accès direct au chatbot via le panneau des paramètres rapides d’Android qui permettra d’accéder à l’outil d’IA de manière plus rapide et pratique.

Il reste à voir si OpenAI parviendra à terminer le travail à temps et à lancer ces fonctionnalités avant que Google ne libère son Assistant boosté par Bard. Sinon, il est possible que ces caractéristiques perdent un peu d’attrait pour les utilisateurs d’Android, qui pourront bientôt profiter de toutes les capacités de l’Assistant Google, en plus des nouvelles compétences fournies par la technologie de Bard.