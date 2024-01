Ceci est, pour nous, la meilleure fonction intégrée par HyperOS sur les téléphones portables Xiaomi : l’Île Dynamique élevée à un autre niveau

Même s’il est déjà parmi nous depuis plusieurs semaines, le système d’exploitation HyperOS est encore largement méconnu, surtout en termes d’esthétique. Au premier abord, cela peut sembler être un simple recyclage de ce que nous avons vu dans MIUI 14, mais cette couche cache quelques détails vraiment intéressants qui se révèlent peu à peu.

En réalité, récemment, l’équipe de Xiaomiui a découvert une fonctionnalité que nous adorons et qui est devenue notre préférée depuis que nous avons vu ce logiciel pour la première fois. Cela a beaucoup à voir avec la Dynamic Island, alors nous allons vous expliquer tout à ce sujet car cela donne une esthétique incroyable à notre téléphone dans l’utilisation quotidienne.

Un bond esthétique qui donne un air frais au système

Comme nous l’avons dit, ce changement esthétique est assez similaire à ce qu’Apple nous a présenté il y a plus d’un an avec sa Dynamic Island et dans ce cas, il s’intègre également à de nombreuses fonctions du système et introduira même des applications tierces une fois que le logiciel nécessaire sera développé.

À ce jour, ce que nous avons pu remarquer, c’est l’apparition de cet élément lorsque nous effectuons des actions courantes telles que l’activation ou la désactivation du mode Ne pas déranger, le partage de données avec le téléphone, la mise en sourdine des notifications ou même l’activation du chargeur sur son port USB-C. En réalité, ce dernier nous montre également la puissance à laquelle nous chargeons le téléphone, ce qui est vraiment incroyable d’un point de vue esthétique et fonctionnel.

Par conséquent, nous en apprenons de plus en plus sur ce système au fur et à mesure que de plus en plus d’utilisateurs le testent jour après jour. Il cachera sûrement plus de secrets que nous ne connaissons pas encore, mais nous resterons attentifs à tous ces détails pour pouvoir vous les expliquer en détail dès qu’ils apparaîtront.