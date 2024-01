Le dernier de Xiaomi pour votre cuisine est un processeur d’aliments intelligent que vous allez vouloir acheter

Le Xiaomi Mijia Smart Cooking Machine S1 est un processeur d’aliments équipé d’un mixeur à 8 lames en acier inoxydable et qui coûte moins de 50 euros en conversion

Le Xiaomi Mijia Smart Cooking Machine S1, le nouveau mixeur thermique de la marque chinoise

Xiaomi propose une gamme vraiment large de dispositifs intelligents pour la maison qui ne cesse de croître chaque semaine avec de nouveaux lancements. Dans cette vaste gamme, les produits pour la cuisine se distinguent surtout par l’une des meilleures rapports qualité-prix du marché.

Eh bien, le dernier produit pour votre cuisine que Xiaomi a présenté en Chine est un processeur d’aliments intelligent rempli de fonctions que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone.

Xiaomi Mijia Smart Cooking Machine S1, toutes les informations

Le Xiaomi Mijia Smart Cooking Machine S1 a un design similaire à un mixeur, car il est équipé d’un verre de borosilicate de haute résistance, avec un bouton multifonction en forme circulaire pour sélectionner le programme et un écran LED qui vous montre le temps restant pour que l’aliment soit traité.

Ce nouveau et puissant processeur d’aliments est équipé d’un moteur à grande vitesse de 30 000 tr/min et d’un mixeur à 8 lames en acier inoxydable qui augmente la surface de contact et améliore l’efficacité.

De plus, ce nouveau mixeur thermique prend en charge une puissance de chauffage de 800 W et dispose d’une base en céramique émaillée antiadhésive et d’un système d’autonettoyage activé en un seul clic.

Un autre point fort du Xiaomi Mijia Smart Cooking Machine S1 est son faible niveau de bruit, car grâce à son design à 12 couches, il génère seulement 42 dB de bruit.

Le Xiaomi Mijia Smart Cooking Machine S1 dispose de quatre programmes prédéfinis : lait instantané, soja, céréales, fruits et légumes, mais depuis l’application Xiaomi Home, vous pouvez demander à ce robot de cuisiner plus de 60 recettes différentes et même créer les vôtres.

De même, depuis cette application, vous pourrez également configurer le mode et le temps de cuisson de manière très simple et chauffer et stériliser ce mixeur thermique pour éliminer 99,99 % des bactéries.

Xiaomi Mijia Smart Cooking Machine S1 : disponibilité et prix

Le Xiaomi Mijia Smart Cooking Machine S1 est déjà disponible à l’achat en Chine en précommande pour un prix de 379 yuans, environ 48 euros en conversion, et les premières unités commenceront à être livrées à leurs nouveaux propriétaires à partir du 10 janvier prochain.

Nous ne savons pas encore si ce nouveau mixeur thermique sera commercialisé uniquement dans le pays asiatique ou s’il arrivera également sur d’autres marchés tels que l’Europe.