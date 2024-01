De 649 à 395 : ainsi s’est effondré le Google Pixel 7 en un an de vie

Le terminal haut de gamme de Google est l’une des meilleures options actuelles pour moins de 400 euros

Le Pixel 7 est un terminal très complet et puissant, l’un des meilleurs à ce prix aujourd’hui et avec un design premium

Si vous recherchez un terminal capable de prendre des photos spectaculaires, de filmer en 4K à couper le souffle, construit avec des matériaux haut de gamme et fonctionnant parfaitement avec la dernière version d’Android, le Pixel 7 est votre prochain achat. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir pour seulement 395 euros sur AliExpress Store, dans sa version 8/128 Go et dans l’une des trois couleurs disponibles (noir, blanc ou vert). Le prix le plus proche est de 499,99 euros sur PcComponentes.

Le terminal haut de gamme de Google a un prix officiel de 649 euros, mais l’offre d’AliExpress le fait quasiment tomber à la moitié de son prix. L’expédition est gratuite depuis l’entrepôt en France et bénéficie de toutes les garanties européennes. Des moments comme celui-ci ne se reproduisent pas tous les jours et, bien qu’il ne reste plus assez de temps pour être un cadeau des Rois Mages, cela peut être un cadeau personnel pour vous qui marquera l’histoire.

Le Google Pixel 7 est un terminal lancé en octobre 2022 par la société de Mountain View, qui se distingue par son design, sa caméra et un processeur propriétaire. Il s’agit d’un appareil haut de gamme qui rivalise avec les meilleurs du marché, mais qui offre également des avantages exclusifs grâce au logiciel de Google.

Le Pixel 7 dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran et la reconnaissance faciale est également disponible. Le design est élégant et minimaliste, avec un boîtier en Gorilla Glass Victus et en alliage d’aluminium, avec une résistance IP68 à l’eau et à la poussière.

Le module de caméra arrière en aluminium dépasse légèrement et abrite deux capteurs avec stabilisateur optique : un capteur principal Samsung de 50 MP et un capteur grand angle Sony de 12 MP. La caméra avant est de 10,8 MP et prend de très beaux portraits.

La caméra du Pixel 7 est l’un de ses points forts, car elle bénéficie du support logiciel de Google, qui applique un traitement intelligent aux images pour améliorer la qualité, les détails, les couleurs et l’éclairage. De plus, le Pixel 7 intègre des fonctionnalités exclusives telles que le mode astrophotographie, le mode portrait, le mode nuit, le mode action, le mode photo panoramique et le mode vidéo cinématographique. Il permet également d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et au ralenti à 240 ips.

Le cœur du Pixel 7 est le processeur Google Tensor G2, fabriqué en 5 nm et développé par Google lui-même pour optimiser les performances et l’efficacité de l’appareil. Le Tensor G2 est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

La batterie a une capacité de 4355 mAh et prend en charge la charge rapide de 30W, la charge sans fil de 20W et la charge sans fil inversée. En termes de connectivité, ce smartphone haut de gamme est compatible avec la 5G, dispose d’une puce NFC, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, de la double SIM et du GPS. Le Pixel 7 est déjà mis à jour vers Android 14, la dernière version du système d’exploitation de Google.

