Bard est sur le point de vivre une révolution : toutes les nouveautés qui vont arriver sur le chatbot de Google

6 intéressantes nouveautés arrivent sur le chatbot d’IA conçu par Google

Bard est le chatbot d’IA de Google

Bard, le chatbot conçu par Google, est prêt à révolutionner le paysage de l’intelligence artificielle, et il se pourrait même qu’il détrône son plus grand rival: le fameux ChatGPT. Prenez note des 6 nouveautés intéressantes et utiles qui vont arriver sur ce système de chat, spécialisé dans le dialogue et basé sur le modèle de langage Gemini.

Voici les 6 nouveautés qui arriveront sur Google Bard

Dylan Roussel, en tant qu’expert en création d’applications Android, en conception de composants et en découvertes de fonctionnalités cachées, a découvert les plans que prépare Bard et a décidé de les partager sur ses réseaux sociaux. Sous le nom d’utilisateur @evowizz, Roussel a publié sur son compte X (Twitter) quelques nouvelles et intéressantes caractéristiques du chatbot de Google.

Motoko et la création de « bots »

Il n’existe pas encore beaucoup d’informations sur Motoko, mais il semble qu’il puisse être lié à la création de bots. Sans savoir avec certitude ce que cette nouvelle fonction pourrait apporter à Bard, s’il sera possible de partager ces bots ou quelle est leur finalité, une chose est claire: Motoko est le nom de code des « Bots ».

Obtenez Bard Advanced avec Google One

Vous connaissez sûrement ChatGPT, le célèbre système de chat basé sur l’IA et spécialisé dans le dialogue, et donc la supériorité de sa version payante : ChatGPT Plus. Eh bien, le chatbot de Google, Bard, a également son propre système avec des capacités supplémentaires, qui s’appelle Bard Advanced.

Et si ChatGPT Plus utilise GPT-4, Bard Advanced utilisera le modèle de langage Gemini Ultra, présenté il y a quelques jours seulement. Il s’agit de la taille la plus avancée de Gemini, qui dépasse les versions Pro et Nano, et offre des compétences avancées en mathématiques, un raisonnement accru et une meilleure compréhension des entrées.

Comme nous vous l’avons expliqué il y a quelques heures, Bard Advanced arrivera bientôt et vous pourrez l’essayer gratuitement pendant trois mois. Comment ? Grâce à Google One, le service de stockage qui offre plus d’espace dans Google Photos, Drive et Gmail.

Recevez de l’inspiration grâce à la Galerie

La nouvelle fonctionnalité de la Galerie n’est pas terminée, mais lorsqu’elle recevra les touches finales nécessaires, elle pourrait nous permettre d’explorer différents thèmes pour voir des exemples de ce que nous pouvons faire avec Google Bard. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran suivante, les sections seraient très variées : productivité, créativité, bien-être, création d’images, code et même un onglet avec des thèmes favoris.

Tâches d’exécution prolongée

Tâches, également appelée Tasks, est la fonctionnalité la plus méconnue de toutes celles que nous avons vues jusqu’à présent. Néanmoins, les recherches de l’expert Dylan Roussel lui font penser qu’elle pourrait être utilisée pour gérer des tâches d’exécution prolongée, telles que générer une image, par exemple.

l’arrière-plan et le premier plan

Et si une image vaut mille mots, dans ce cas, nous avons deux mille. Cette nouvelle fonctionnalité n’a pas besoin d’explications supplémentaires, car elle permettra de créer un lien public pour partager des fonds d’écran et des images de premier plan. Cependant, pour le moment, les tests fournis ne montrent que la vue du premier plan, « Foreground » en anglais.

Améliorer les indications avec Power Up

Il n’y a pas encore d’exemples permettant de confirmer le bon fonctionnement de Power Up, comme le mentionne Roussel sur son compte X (Twitter). Cependant, il pense que cette nouvelle fonctionnalité permet d’améliorer les indications données au chatbot, car elles sont théoriquement exécutées via une IA pour les étendre.

Quoi qu’il en soit, Daniel Roussel précise que toutes ces fonctionnalités sont inédites, ce qui signifie que Google peut décider de les modifier ou même de s’en passer complètement et qu’elles ne seront jamais implémentées dans Bard. Pour confirmer ces informations, nous devrons, comme toujours, faire preuve de patience.