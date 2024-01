Les meilleures 6 applications pour rechercher des vêtements par photos

Voulez-vous acheter les vêtements que vous avez vus sur une photo ? Ces applications peuvent vous aider.

Photographe prenant des photos de vêtements

Vous avez sûrement déjà vu une photo d’une actrice ou d’une influenceuse, ou même d’une personne que vous suivez sur les réseaux sociaux, et vous avez pensé que vous aimeriez avoir le vêtement qu’elle porte dans votre garde-robe. Heureusement, tout comme il existe des applications pour identifier les plantes ou les fleurs, il en existe aussi qui peuvent vous indiquer des vêtements similaires à ceux que vous avez pu voir sur une photo. De nombreuses applications de boutiques en ligne populaires proposent même ce service.

Nous vous présentons ci-dessous 6 applications pour que le vêtement qui vous a séduit ne vous échappe pas et afin que vous puissiez facilement trouver où l’acheter.

Google Lens

Google Lens est un outil de Google qui nous permet d’identifier ce qui apparaît sur n’importe quelle photo que nous prenons ou que nous trouvons sur Internet. Par exemple, nous pouvons prendre une photo d’un chien et il nous indiquera sa race et des informations à son sujet. Et si la photo que nous prenons est d’un vêtement, il nous indiquera différentes boutiques en ligne où nous pouvons l’acheter. Comme cet outil nous propose généralement plusieurs options d’achat, vous pourrez toujours en trouver une qui correspond au prix que vous êtes prêt à payer ou qui se trouve dans un store de confiance.

L’identification des vêtements à partir d’une photo n’est qu’une des multiples fonctions de cette application. Vous pourrez également l’utiliser pour scanner des codes QR ou même des codes-barres. Une fois que vous l’aurez essayée, vous ne pourrez plus vous en passer.

Google Lens | Play Store

CamFind

Cette application, comme la précédente, est un moteur de recherche visuel. Cela signifie qu’elle nous permet de prendre une photo ou d’utiliser une photo de notre galerie pour trouver des informations sur ce que nous voyons sur ces images. Et parmi les informations que nous trouvons se trouvent également les boutiques en ligne où nous pouvons trouver un vêtement spécifique si nous l’avons aimé. Contrairement aux applications pour essayer des vêtements ou du maquillage en réalité augmentée, cette application se limite aux recherches, mais c’est exactement ce dont vous avez besoin si vous voulez faire des achats.

Elle est un peu plus lente que Google Lens, mais si pour une raison quelconque l’outil précédent ne vous convient pas, cette alternative est plutôt intéressante.

CamFind | Play Store

Amazon

Beaucoup de gens ignorent que l’application Amazon nous permet également de faire des recherches à partir d’une photo que nous avons prise ou trouvée sur Internet. Comme vous pouvez le voir sur l’image, dans le moteur de recherche de l’application du célèbre store en ligne, nous pouvons voir une icône en forme d’appareil photo. Si vous appuyez dessus, vous pourrez choisir n’importe quelle photo que vous avez enregistrée dans votre galerie. Les résultats de la recherche seront des produits liés à cette image.

Le grand avantage de cet outil est que tous les résultats proviendront directement d’Amazon. Vous ne risquerez donc pas de trouver des liens vers des boutiques que vous ne connaissez pas ou qui pourraient être peu fiables. Amazon est un store que nous connaissons déjà avec ses avantages et ses inconvénients, mais au moment de l’achat, nous savons à quoi nous attendre.

Amazon | Play Store

Shein

Tout comme sur Amazon, sur Shein aussi nous pouvons trouver des vêtements qui nous plaisent simplement en recherchant une photo d’un vêtement similaire. Et la procédure est pratiquement la même que dans le store précédent. Tout ce que vous avez à faire est d’aller dans le moteur de recherche et de cliquer sur l’icône en forme d’appareil photo que vous y trouverez. Ensuite, l’application vous donnera les options de sélectionner une photo de votre galerie ou de prendre une photo à ce moment-là. Vous verrez ensuite les résultats de la recherche de vêtements similaires à celui sur lequel vous avez pris la photo.

Les prix et la grande variété de tailles sont deux des principaux points forts qui ont rendu Shein l’une des boutiques en ligne les plus populaires du moment.

Shein | Play Store

Pinterest

Cette application se définit comme le catalogue mondial des idées. Et la réalité est que de plus en plus d’utilisateurs recherchent sur ce réseau social différentes idées pour leurs tenues. Ce que certains ne savent pas, cependant, c’est que grâce à l’alliance de l’application avec l’outil ShopStyle, nous pouvons également trouver des liens nous indiquant où nous pouvons trouver les vêtements que nous aimons. Pour cela, nous n’avons qu’à utiliser le moteur de recherche d’images de la plateforme, Pinterest Lens.

Le fonctionnement est très similaire à celui des applications que nous avons déjà mentionnées. Il suffit de cliquer sur l’icône de l’appareil photo pour sélectionner une photo avec laquelle effectuer notre recherche. Dans les résultats, nous trouverons des vêtements similaires à ceux de la photo que nous avons choisie.

Pinterest | Google Play

Asos

Nous terminons cette revue avec une application qui, tout comme Amazon et Shein, nous permet également de rechercher les vêtements que nous voulons acheter en utilisant une photo. De la même manière que dans les outils précédents, il vous suffit de sélectionner l’icône de l’appareil photo lorsque vous souhaitez effectuer un achat, puis de prendre une photo ou de choisir celle que vous voulez dans votre galerie. En quelques secondes, vous trouverez tous les produits disponibles dans la boutique en ligne liés à l’image que vous venez d’utiliser pour votre recherche.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander à l’application de vous envoyer une notification lorsque le produit que vous avez choisi est en promotion. De cette façon, vous achèterez au meilleur moment sans dépenser plus d’argent que nécessaire.

Asos | Play Store