Ce haut de gamme brutal de Samsung bénéficie d’une réduction de 330 euros : nous l’avons essayé et nous l’adorons

Vivez la meilleure expérience Samsung Galaxy à 330 euros de moins grâce à cette offre sur un téléphone qui séduit par sa grande qualité

Les performances de ce Samsung Galaxy sont spectaculaires et vous pouvez maintenant économiser 330 euros en l’achetant // Image: AndroAall

Acheter un smartphone haut de gamme Samsung n’a jamais été aussi économique qu’en ce moment. La raison en est le Samsung Galaxy S23 5G, qui voit son prix chuter et vous permet de vivre l’expérience la plus avancée de Samsung pour un peu plus de 600 euros. Plus précisément, vous pouvez acheter le Galaxy S23 de 128 Go pour seulement 629 euros sur la boutique officielle de Samsung. Si vous calculez rapidement, vous verrez que la réduction est de 330 euros, ce qui vous permet de réaliser une énorme économie.

Une autre option est d’acheter le Samsung Galaxy S23 de 256 Go, idéal si vous souhaitez disposer de plus d’espace de stockage pour vos photos et pour installer des applications. Dans ce cas, le téléphone est vendu au prix de 699 euros sur la boutique Samsung et également chez Ebay. Son prix de vente recommandé est de 1019 euros, donc l’économie n’est pas négligeable non plus (320 euros). Peu importe la configuration de mémoire que vous choisissez, vous aurez entre les mains un smartphone brillant.

L’analyse du Samsung Galaxy S23 5G nous a permis de découvrir de première main un téléphone qui séduit par sa taille, il est très compact et se manipule facilement d’une seule main. Nous ne pouvons dire que des bonnes choses sur son écran AMOLED, ses appareils photo et ses performances, soutenus par le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Si nous ajoutons à cela une réduction allant jusqu’à 330 euros, nous pouvons conclure qu’il s’agit d’un achat très intelligent.

Samsung Galaxy S23 5G

Offrez-vous le Samsung Galaxy S23 à 330 euros de moins

Une des grandes particularités du Samsung Galaxy S23 réside dans sa taille. Si vous aimez les smartphones compacts, c’est l’achat parfait, car il possède un écran de seulement 6,1 pouces que vous pouvez contrôler parfaitement d’une seule main. Son épaisseur est de 7,6 millimètres et son poids est de 168 grammes, vous pouvez donc voir à quel point il est pratique d’utilisation. En ce qui concerne la couleur, vous pouvez choisir entre le noir, le blanc, le violet et le vert.

Bien que ce ne soit que 6,1 pouces, l’écran du Samsung Galaxy S23 déborde de qualité dans tous les sens. Il s’agit d’un panneau AMOLED avec une résolution Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), une fréquence de rafraîchissement adaptatif de jusqu’à 120 hertz et une luminosité maximale de 1 750 nits. De plus, cet écran abrite un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique qui fonctionne rapidement.

Le processeur qui donne vie au téléphone est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, l’un des processeurs les plus puissants du monde Android. Par conséquent, vous pouvez vous attendre à des performances excellentes peu importe l’application que vous souhaitez utiliser. Bien sûr, avec ce Galaxy S23, vous pouvez jouer aux jeux les plus avancés, l’expérience sera tout aussi bonne. De plus, ce processeur offre la connectivité 5G.

Un autre avantage d’acheter le Samsung Galaxy S23 est qu’il bénéficie de nombreuses années de mises à jour à venir. Il est sorti sur le marché avec 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, il restera donc protégé pendant longtemps. De plus, il a déjà été mis à jour avec One UI 6 et Android 14.

La qualité haut de gamme de ce téléphone se reflète également dans son système de caméras. À l’arrière, il comporte un , un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP, tandis que la caméra frontale est de 12 MP. Avec toutes ces lentilles, vous pourrez capturer des photos d’une grande netteté et avec de bonnes performances de couleurs, ainsi que des vidéos haute définition.

Malgré son format compact, le Samsung Galaxy S23 obtient une bonne note en autonomie. Sa batterie de 3 900 mAh peut tenir toute la journée avec une seule charge, vous n’aurez pas besoin de charger le téléphone avant la fin de la journée. Il prend en charge la charge rapide de 25W par câble et de 15W sans fil.

Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone haut de gamme et tous ses composants sont à la hauteur des attentes pour un téléphone de sa catégorie. Il n’a pas toujours une réduction de 330 euros comme en ce moment, c’est donc la meilleure occasion de l’acheter sur la boutique officielle de Samsung et chez Ebay.