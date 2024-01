Les deux téléphones Xiaomi et POCO qui peuvent déjà être mis à jour vers HyperOS, bien que vous deviez remplir cette condition auparavant

En 2024, cette année marquera l’arrivée massive de HyperOS dans tout l’écosystème Xiaomi, en commençant d’abord par les smartphones. Et de plus en plus de modèles peuvent être mis à jour non pas vers HyperOS China, mais vers HyperOS Global, la version de la couche pour les appareils Xiaomi en dehors de la Chine.

Cette première semaine de l’année, deux nouveaux mobiles de la marque sont déjà équipés de HyperOS Global pour être installés, l’un d’eux étant Xiaomi et l’autre POCO. Nous parlons du Xiaomi 13 Ultra et du POCO F5, qui peuvent déjà être mis à jour de MIUI 14 à HyperOS 1.0. Cependant, attention, vous devez d’abord répondre à cette exigence : être un Mi Pilot.

Qu’est-ce que le programme Mi Pilot, comment s’inscrire

Présenté en 2019, le programme Mi Pilot est comme la version Beta de WhatsApp : un outil qui vous transforme en testeur bêta des nouvelles versions de MIUI / HyperOS avant qu’elles ne soient officiellement publiées. De cette façon, vous pouvez aider à identifier les erreurs, les bugs et les défauts afin que les ingénieurs de Xiaomi puissent les corriger avant de publier la mise à jour officielle pour tout le monde.

Rejoindre le programme Mi Pilot est vraiment simple, bien que vous deviez garder à l’esprit que seuls les nouveaux candidats seront acceptés lorsque l’équipe de développement de MIUI aura préparé une nouvelle version de MIUI / HyperOS, à tester par les utilisateurs bêta.

Pour devenir un Mi Pilot, il vous suffit de remplir ce formulaire en entrant les données suivantes :

ID du compte Mi

Version de MIUI actuellement installée sur votre appareil

Modèle spécifique de téléphone que vous utiliserez pour utiliser cet outil

Étant donné que ce programme s’ouvrira à des moments précis, il faut être attentif au cas où Xiaomi l’activerait lui-même pour pouvoir tester une nouvelle version bêta de MIUI. Pour savoir quand cela va se produire, essayez de rejoindre ces deux canaux Telegram de la communauté Xiaomi :

Mise à jour HyperOS Global sur POCO F5 et Xiaomi 13 Ultra

Comme pour toutes les premières mises à jour, HyperOS Global pour Xiaomi 13 Ultra et POCO F5 est disponible uniquement pour les membres de Mi Pilot. Pour le Xiaomi 13 Ultra, le numéro de build de HyperOS Global et Android 14 est le OS1.0.4.0.UMAMIXM. Quant au POCO F5, le numéro de build est le OS1.0.2.0.UMRMIXM.

Les lettres ‘MI’ au milieu du nom indiquent que cette mise à jour est globale et non destinée à la Chine. Nous n’avons pas les notes de mise à jour du patch pour le Xiaomi 13 Ultra, mais voici certaines des nouveautés que les utilisateurs du POCO F5 auront avec HyperOS :