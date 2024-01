100 euros de réduction pour le nouveau Redmi Note 13 Pro 5G de Xiaomi : la nouvelle gamme moyenne dominante

Le terminal du fabricant chinois est désormais disponible à l’achat dans plusieurs stores à un prix réduit et jusqu’à épuisement des stocks

Ce Redmi Note 13 Pro 5G est l’un des smartphones Android les plus équilibrés du moment

Il y a quelques semaines, Amazon mettait en vente les nouveaux Redmi Note 13 de Xiaomi et aujourd’hui, le modèle Pro 5G est en promotion de plus de 100 euros sur Amazon et PcComponentes. C’est le moment de vous procurer l’un des meilleurs smartphones Android de cette gamme moyenne actuelle à un prix dérisoire qui n’atteint pas les 300 euros.

Le Redmi Note 13 Pro 5G est chargé de nouveautés importantes, telles qu’un nouveau processeur Qualcomm amélioré, une mémoire de base de 256 Go, un design premium et un écran de très haute résolution. Pour ce prix, vous ne trouverez pas de smartphones aussi équilibrés et rénovés dans cette gamme en ce moment. Si vous voulez avoir le dernier modèle de Xiaomi à moindre coût, c’est votre prochain achat.

Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 Go)

Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 Go)

Achetez le nouveau Redmi Note 13 Pro 5G moins cher que quiconque

C’est l’un des smartphones les plus haut de gamme de la nouvelle gamme moyenne récemment lancée. Ce terminal dispose d’un corps en verre Gorilla Glass Victus d’une épaisseur de seulement 8 mm et d’un poids de 187 grammes. Il est très léger et se sent très froid dans la main la plupart du temps. De plus, il est résistant aux éclaboussures et à la poussière grâce à sa norme IP54.

Ce nouvel Redmi Note 13 Pro 5G est l’un des plus puissants de la famille des smartphones Redmi Note. Il intègre une puce Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm, un CPU 4 nm qui fonctionne à 2,4 GHz et dépasse les 600 000 points sur Antutu. De plus, il dispose d’un module de 8 Go de RAM et d’une mémoire interne de 256 Go. Il existe également un autre modèle haut de gamme avec une configuration de 12/512 Go, vendu à environ 400 euros, qui pourrait être intéressant.

L’écran de ce Redmi Note ne surprend pas par son type Amoled et sa taille de 6,67 pouces, mais parce que sa résolution atteint les 2712 x 1200 pixels (presque QHD). Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité impressionnante de 1800 nits, une compatibilité avec Dolby Vision et est protégé par un verre Gorilla Glass Victus. De plus, le capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

Le module photo est admirable pour un téléphone de moins de 300 euros avec cette offre. À l’arrière, il dispose d’un triple appareil photo avec stabilisateur optique d’image composé d’une lentille Samsung HP3 de 200 MP f/1.65, d’un grand angle Sony de 8 MP et d’une lentille macro. Son appareil photo frontal est un Omnivision de 16 MP qui réalise de superbes portraits.

La batterie de ce modèle atteint légèrement les 5100 mAh, ce qui nous offre une autonomie légèrement supérieure à 2 jours complets d’utilisation. Il est également équipé de la charge rapide de 67 W, ce qui nous permet de charger de 0 à 100% en moins de 40 minutes.

Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 Go)

Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 Go)

Enfin, nous ne devons pas oublier sa connectivité, car il s’agit d’un téléphone récemment lancé qui sera bientôt mis à jour vers Android 14. Il est compatible avec les réseaux 5G, NFC, prise casque, WiFi 6, Bluetooth 5.2, infrarouge, GPS et double SIM.