C’est comme la roulette russe, mais avec des chats : ce jeu de société à succès coûte moins de 4 euros.

Un bon jeu de société peut toujours être un bon cadeau ou un bon achat pour un usage personnel, que ce soit pour jouer à la maison à tout moment ou lorsque nous avons des visites de famille ou d’amis. Il est possible que pour Noël, en réalité, vous en ayez déjà obtenu un pour le donner ensuite, il est donc possible que vous souhaitiez obtenir un nouveau, avec lequel vous pourrez être le roi de la fête.

A cet égard, nous pensons avoir une proposition très intéressante et amusante, qui peut maintenant être la vôtre à un prix inférieur à 4 euros. Cependant, pour l’obtenir, vous devrez faire ce que nous indiquons dans cet article.

Avant d’expliquer comment vous pouvez obtenir ce jeu de société pour moins de 4 euros, il convient de révéler qu’il s’agit du curieux Exploding Kittens, un jeu de cartes dans lequel nous avons pour mission de survivre tout en tirant des cartes et en croisant les doigts pour ne pas obtenir un Exploding Kittens, ce qui nous élimine directement de la partie.

Celui-ci est en réalité une sorte de roulette russe avec des chats comme protagonistes, et il est idéal pour jouer entre 2 et 5 personnes. Cela dit, vous devez savoir que vous pouvez obtenir ce jeu de société pour moins de 4 euros chez Temu, et pour pouvoir l’obtenir à ce prix, vous devez simplement devenir un nouvel utilisateur de l’application Temu.

Pour moins de 4 euros sur Temu, vous pouvez obtenir ce Exploding Kittens, un jeu de société très amusant

Exactement, si vous voulez obtenir ce Exploding Kittens pour 3,83 euros sur Temu, vous devez simplement vous inscrire sur leur nouvelle application, qui est disponible sur Google Play Store et App Store. En réalité, pour pouvoir acheter ce jeu de société à un prix aussi attractif et recevoir un pack de coupons de 100 euros, vous devez faire ce que nous vous avons dit, mais ne pensez pas que cette promotion sera active pendant beaucoup plus de temps, car il ne reste maintenant que quelques heures pour profiter de ce que Temu nous propose.

De plus, si vous obtenez ce jeu de société maintenant, notez que vous pouvez bénéficier d’une livraison gratuite et le recevrez entre le 11 et le 25 janvier. Si vous souhaitez le recevoir plus tôt, vous devrez payer des frais de livraison.

Alors que nous avons déjà expliqué brièvement en quoi cela consiste et comment vous pouvez obtenir ce Exploding Kittens pour un prix de 3,83 euros, ce que vous pouvez faire en profitant de la réduction disponible pour ceux qui s’inscrivent sur la nouvelle application de Temu ; détaillons un peu la mécanique de celui-ci. En tant que joueurs, nous recevons un certain nombre de cartes aléatoires et l’une d’entre elles sera toujours une carte de désactivation, ce qui nous permettra de nous échapper d’un Exploding Kittens. En fin de compte, comme s’il s’agissait d’un battle royale, la mission est d’être le seul joueur survivant à la table après avoir éliminé les autres et géré le reste des cartes.