Bard Advanced : l’alternative de Google à ChatGPT Plus arrivera bientôt (et vous pourrez l’essayer gratuitement pendant 3 mois)

Google Bard, le chatbot d’IA de Google basé sur le modèle de langage Gemini, disposera bientôt d’une version avancée destinée aux personnes qui souhaitent tirer davantage parti de l’outil. Son nom sera Bard Advanced, et il sera proposé en tant qu’alternative à ChatGPT Plus. Bien sûr, il sera disponible moyennant un abonnement payant, et bien que son prix ne soit pas encore connu, l’arrivée de cette modalité semble imminente.

Le développeur et passionné de cybersécurité, Bedros Pamboukian, a partagé sur son profil X une capture d’écran de ce qui semble être le code source du site web de Google Bard. Elle contient un extrait de texte faisant référence à Bard Advanced.

hi, bard advanced will be free for 3 months and you’ll need Google One too, enjoysies

the fact that it’s in prod implies it’s ready & being tested (currently an experiment)

again, not a leaker, but Google keeps putting stuff in plain sight and literally nobody realizes… pic.twitter.com/YqfAK77f0F

