L’une des montres les plus avancées et abordables de l’industrie baisse à nouveau de prix

La montre intelligente de Mobvoi vous surprendra par tous les capteurs et toutes les possibilités que vous y trouverez

La TicWatch 5 Pro est une excellente alternative légèrement moins chère aux Pixel Watch et Apple Watch actuels

Si vous cherchez une bonne montre intelligente qui vous offre tout et qui convient à toutes les activités physiques et événements spéciaux, je vous recommande celle-ci qui est en offre limitée. Nous avons pu analyser la TicWatch 5 Pro il y a six mois et nous avons été très impressionnés. C’est une smartwatch de grande qualité, construite avec des matériaux premium et qui peut être aujourd’hui à vous pour 359,99 245,99 euros sur Amazon.

Avoir l’une des meilleures montres intelligentes sur le marché actuel vous apportera de nombreux avantages. De la possibilité de suivre vos parcours sur des cartes personnalisées, jusqu’au suivi des données telles que les pas, le rythme cardiaque ou les moments de repos, la TicWatch Pro 5 est un excellent choix d’achat à ce prix. Vous pouvez également l’obtenir sur son site officiel, mais le prix est plus élevé.

TicWatch Pro 5

Achetez une superbe montre intelligente avec une baisse de prix de plus de 100 euros

La TicWatch Pro 5 a un design hybride qui combine aluminium, acier inoxydable et nylon, avec un boîtier de 48 millimètres et une couronne rotative qui vous permet de naviguer facilement et avec précision dans le système d’exploitation. De plus, elle est équipée d’un écran OLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466×466 pixels, complété par un écran secondaire à faible consommation de type monochrome qui affiche les informations de vos mesures de santé et vous aide à économiser de la batterie.

Et en parlant de batterie, la TicWatch Pro 5 a une capacité de 628 mAh qui, selon le fabricant, peut offrir jusqu’à 80 heures d’autonomie en utilisation normale et jusqu’à 10 jours en mode essentiel. Ainsi, vous n’aurez pas à vous soucier de charger votre montre tous les jours et vous pourrez profiter de toutes ses fonctions sans interruption. Sa charge rapide lui permet d’atteindre 65% en 30 minutes.

Cette montre est conçue pour les amateurs de sport et de santé, car elle intègre des capteurs tels que l’accéléromètre, le gyroscope, le moniteur de fréquence cardiaque, le suivi de l’oxygène dans le sang, la température cutanée, le baromètre et l’altimètre. De plus, elle intègre une puce GPS, une résistance à l’eau de 5 ATM, une certification militaire MIL-STD-810H et une boussole. Avec tout cela, vous pourrez enregistrer vos activités physiques avec tous les détails nécessaires et vous orienter facilement dans un endroit inconnu.

Le système d’exploitation qui anime la TicWatch Pro 5 est Wear OS 3, la dernière version du logiciel de Google pour les montres intelligentes, qui offre une expérience fluide, personnalisable et connectée. Vous pourrez accéder à toutes les applications de Google, telles que Google Maps, YouTube Music ou Google Pay, ainsi qu’à des milliers d’applications tierces disponibles sur Google Play. Vous pourrez également recevoir des notifications, passer des appels Bluetooth, utiliser l’assistant vocal et synchroniser votre montre avec votre smartphone Android ou iOS.