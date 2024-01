2024 sera une année clé pour Xiaomi dans le mobile et voici ses principales sorties sous l’égide de HyperOS.

Eh bien oui, c’est incroyable mais nous sommes déjà immergés dans une nouvelle année, et il semble que ce sera une année chargée d’émotions dans l’écosystème des produits Xiaomi. En réalité, 2023 s’est terminé en beauté avec le lancement du nouveau Xiaomi SU7 et des éditions spéciales des Xiaomi 14 et Xiaomi Watch S3 basées sur les couleurs dans lesquelles ce véhicule pourra être acheté une fois qu’il sera lancé cette année en Chine.

Cependant, ce ne sera pas la seule nouveauté dans le catalogue de la société chinoise cette année 2024, et dans ce post, nous allons vous dire quels sont les lancements les plus attendus par nous tous pour l’année à venir. Beaucoup d’entre eux ont déjà été présentés en Asie, mais ils doivent encore être présentés au niveau mondial.

Les Redmi Note 13 seront les premiers à arriver

C’était le 21 septembre 2023 que Xiaomi nous a présenté en Chine sa nouvelle famille Redmi Note composée des Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 5G, des appareils qui doivent encore faire leur apparition à l’échelle mondiale et qui le feront le 4 janvier en Inde, mais la date d’arrivée en Europe n’a pas encore été confirmée.

Cette famille connaît un énorme succès en Chine et il est probable que cette bonne performance se reflétera également dans les ventes à l’échelle mondiale, comme cela a été le cas historiquement pour cette série. Comme vous le savez déjà, ils seront équipés des processeurs MediaTek Dimensity 7200 Ultra pour le Redmi Note 13 Pro+, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 pour le Note 13 Pro et MediaTek 6080 pour le Note 13, donc ils ne manqueront pas de puissance.

Par ailleurs, les batteries auront une capacité maximale de 5 100 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 120 W et tous partageront des écrans AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. En résumé, une famille que nous attendons tous avec impatience, car ils seront probablement parmi les téléphones les plus vendus sur le marché tout au long de l’année 2024.

La famille des Xiaomi 14 sera la suivante et cherchera à maintenir la qualité de la marque

Alors que les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 sont déjà disponibles en Chine depuis plusieurs semaines et sont les grands porte-étendards du nouveau système d’exploitation HyperOS, ces deux modèles doivent encore être lancés à l’échelle mondiale, et tout indique que le MWC 2024 sera le cadre de ce lancement, bien que l’on ne sache pas encore si la variante Pro sera finalement commercialisée.

De plus, il est important de souligner que nous attendons toujours de pouvoir découvrir les Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 Lite, deux appareils qui ne devraient pas tarder à apparaître et qui pourraient devenir deux des meilleurs téléphones de leurs catégories respectives. Pour l’instant, tout ce qui concerne ces appareils est un mystère, nous devrons donc attendre pour savoir quand ils seront finalement disponibles.

Quoi qu’il en soit, il est clair que nous aurons des nouvelles des versions mondiales de la famille Xiaomi 14 au cours du premier trimestre de 2024, mais il faudra être un peu patient à ce sujet. Bien sûr, la collaboration avec Leica et les processeurs Qualcomm les plus puissants sont assurés, ils ne laisseront donc rien à désirer de ce côté-là.

De nouvelles versions T, des téléphones POCO au bon rapport qualité-prix et bien plus encore

Outre les modèles mentionnés précédemment, les autres appareils à venir sont encore une énigme à ce jour. Cependant, étant donné le succès de certains téléphones comme les Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, POCO X5 Pro 5G, POCO F5 ou Redmi 13C, il est très probable que tous ces modèles seront renouvelés au cours de l’année à venir.

Comme nous l’avons dit, rien n’est encore confirmé pour aucun d’entre eux car la stratégie de la marque n’est en aucun cas officielle à cet égard, mais nous sommes sûrs que Xiaomi continuera à offrir des appareils d’un excellent rapport qualité-prix tout au long de l’année 2024, et nous verrons s’ils nous surprennent avec un modèle mondial comme le Xiaomi MIX Fold 3.