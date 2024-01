Cet aspirateur robot avec une base de vidage automatique et une puissance de 4000 PA baisse de plus de 100 euros

La marque Dreame est l’une des principales entreprises de ce secteur de nettoyage autonome provenant de Xiaomi, tout comme beaucoup d’autres

Le Dreame D10 Plus vous permet d’aspirer jusqu’à 170 minutes avec une seule charge et de passer tous types d’obstacles grâce à sa navigation LiDAR.

Vous voulez un aspirateur robot pour vous faire gagner du temps lors du nettoyage de votre maison ? Vous pouvez en acheter un simple ou opter pour un avec une base de vidange automatique, pour éviter d’avoir à vider le réservoir après chaque aspiration. Dans ce sens, ce type de robots ont généralement des prix proches des 1000 euros, mais il existe un modèle hautement recommandé qui coûte aujourd’hui 399,90 289 euros sur Amazon.

Il s’agit du Dreame D10 Plus, d’une marque dérivée de Xiaomi qui offre une grande puissance d’aspiration, une batterie très durable et le meilleur système de navigation pour un robot de ce type. Attention, vous pouvez également les trouver à 289 euros sur PcComponentes et Ebay pour une durée limitée.

Dreame D10 Plus

Achetez un excellent aspirateur robot à un prix incroyable

L’aspirateur robot Dreame D10 Plus est un appareil intelligent qui vous permet de nettoyer votre maison de manière confortable et efficace. Avec une puissance d’aspiration de 4000 PA, un système de navigation laser LiDAR et une batterie de longue durée, le Dreame D10 Plus peut balayer et laver tous types de sols, s’adaptant aux différentes surfaces et obstacles.

Un des principaux avantages du Dreame D10 Plus est qu’il dispose d’une base de chargement et de vidange automatique, qui lui permet de ramasser la poussière et la saleté silencieusement et avec précision, sans que vous ayez à vous soucier de son entretien. La base a une capacité de 2,5 litres, vous pouvez donc oublier de la vider pendant environ 45 jours. Il vous suffit d’acheter un pack de ces sacs pour toujours avoir des rechanges.

De plus, le Dreame D10 Plus peut être contrôlé depuis votre smartphone via l’application Xiaomi Home, où vous pouvez programmer les heures et les jours de nettoyage, sélectionner les modes de nettoyage, créer des plans de votre maison et définir des zones restreintes ou personnalisées. Vous pouvez également utiliser votre voix pour donner des ordres à l’aspirateur, car il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Par ailleurs, il intègre une batterie de 5200 mAh capable de supporter un nettoyage jusqu’à 170 minutes en mode Eco. Son système de navigation est très précis, et peut cartographier une zone de 100 mètres carrés en seulement 8 minutes. Avec son nouvel algorithme, il peut créer des cartes entièrement précises de chaque pièce, ainsi que détecter des objets à une distance de 8 mètres.

Dreame D10 Plus

Le Dreame D10 Plus est un aspirateur robot et laveur de sols qui offre un excellent rapport qualité-prix, avec des fonctionnalités avancées et un design élégant et minimaliste. Aujourd’hui, vous pouvez profiter de l’offre de plusieurs stores et l’acheter pour seulement 289 euros, un prix très compétitif pour un robot de sa catégorie.